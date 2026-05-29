Captan a Yeri Mua devastada tras detención de Naim Darrechi en aeropuerto de CDMX | VIDEO

La polémica sigue a Yeri Mua y a su expareja, el influencer español Naim Darrechi. Esta vez, la influencer veracruzana fue captada visiblemente afectada y llorando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de ser abordada por reporteros que buscaban cuestionarla sobre la reciente detención del influencer.

¿Cómo reaccionó Yeri Mua a la detención de Naim Darrechi?

Todo comenzó la noche del 27 de mayo, cuando Naim Darrechi fue detenido en el AICM tras arribar en un vuelo proveniente de Puerto Vallarta. En un principio trascendió que el problema habría iniciado por el presunto uso de un vapeador dentro del avión, aunque horas más tarde surgieron versiones que apuntaban a una denuncia por supuesta discriminación contra integrantes de la tripulación.

La influencer regresaba de Corea del Sur cuando ocurrió el incidente. Foto: Instagram yerimua

La noticia generó una ola de reacciones en internet, especialmente porque Yeri Mua se encontraba realizando una transmisión en vivo desde Corea del Sur cuando comenzaron a aparecer mensajes relacionados con el tema.

¿Arrestaron a mi ex? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?”, respondió sorprendida mientras leía comentarios de sus seguidores durante el live.

Incluso, la influencer dejó claro que no mantenía contacto con él y que desconocía completamente lo que estaba pasando en México. Sin embargo, el escándalo creció aún más cuando algunas cuentas en redes sociales comenzaron a insinuar, sin pruebas, que personas cercanas a Yeri podrían haber estado involucradas en la denuncia que terminó con la detención de Naim Darrechi.

¿Qué le pasó a Yeri Mua?

Horas después de regresar a México, Yeri Mua fue captada en el AICM intentando salir rápidamente del lugar, aparentemente para evitar cuestionamientos. No obstante, la presencia de cámaras, reporteros y fans terminó generando un momento caótico.

Reporteros cuestionaron a Yeri sobre la detención de Naim Darrechi. IG

En distintos videos que circulan en redes sociales se observa cómo la influencer queda rodeada por la prensa mientras intenta avanzar acompañada de su equipo de seguridad. Entre gritos y preguntas sobre Naim Darrechi, Yeri comenzó a mostrarse cada vez más nerviosa hasta terminar llorando frente a las cámaras.

No puedes decir nada?”, “¿Cómo estás emocionalmente?”, “Siempre apoyas a la prensa”, fueron algunas de las frases que le lanzaron mientras intentaba abrirse paso.

La situación provocó que varias personas presentes comenzaran a pedir espacio para la cantante, quien finalmente logró salir del aeropuerto entre lágrimas y subir a una camioneta junto a su equipo de trabajo.

Yeri Mua revela qué le pasó en el aeropuerto

Más tarde, Yeri Mua utilizó sus redes sociales para explicar lo ocurrido y revelar que sufrió un ataque de ansiedad debido a la presión del momento.

Soy fuerte, pero soy humana y me genera mucha ansiedad esta situación. No me gusta verme vulnerable frente al mundo, pero no lo pude controlar”, escribió la influencer en un mensaje dirigido a sus seguidores.

Yeri negó cualquier vínculo con lo ocurrido en el aeropuerto. IG

Las imágenes causaron una fuerte reacción entre sus fans, quienes rápidamente salieron en su defensa y criticaron la intensidad con la que fue abordada por algunos medios de comunicación.

¿Cuál es la historia entre Yeri Mua y Naim Darrechi?

La controversia también reavivó el interés sobre la tormentosa relación que Yeri Mua y Naim Darrechi mantuvieron durante varios meses. Desde su ruptura, ambos intercambiaron declaraciones polémicas y acusaciones públicas que los mantuvieron constantemente en tendencia.

La controversia también reavivó el interés sobre la tormentosa relación que Yeri Mua y Naim Darrechi. Foto: Instagram yerimua y naimdarrechi

En distintas ocasiones, la cantante veracruzana aseguró haber vivido episodios complicados durante su relación con el influencer español, incluyendo presuntas agresiones físicas y psicológicas. Naim, por su parte, negó las acusaciones y también lanzó comentarios contra la creadora de contenido.

Aunque actualmente cada uno sigue caminos distintos, el nombre de ambos continúa generando conversación en redes sociales cada vez que surge una nueva polémica. Por ahora, Yeri Mua dejó claro que no tiene ninguna relación con lo ocurrido en el aeropuerto y pidió tiempo para recuperarse emocionalmente después del complicado momento que vivió frente a las cámaras.