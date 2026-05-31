¿Quién era Paola Márquez? La influencer de San Luis Potosí hallada sin vida en su departamento

La muerte de Paola Márquez ha causado conmoción entre usuarios de redes sociales y habitantes de San Luis Potosí. La creadora de contenido, originaria de Huehuetlán, fue encontrada sin vida en el departamento donde residía en la capital del estado, un hecho que ya es investigado por las autoridades.

La noticia se dio a conocer durante el fin de semana y rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes recordaron algunos de los videos y mensajes que compartió a través de distintas plataformas digitales.

¿Quién era Paola Márquez? La influencer hallada sin vida en su departamento de San Luis Potosí IG

¿Quién era Paola Márquez, la influencer encontrada sin vida en San Luis Potosí?

Paola Márquez era una creadora de contenido originaria del municipio de Huehuetlán, en San Luis Potosí. A sus 30 años había logrado consolidar una importante comunidad digital gracias a los videos que compartía en TikTok, Facebook e Instagram, donde abordaba temas relacionados con su vida cotidiana, experiencias personales, relaciones amorosas, amistades y momentos de entretenimiento.

Su popularidad creció de manera constante durante los últimos años, especialmente entre usuarios de la región Huasteca y otras zonas del país. Cabe mencionar que su cercanía con los seguidores fue uno de los factores que impulsó su crecimiento en redes sociales.

La influencer también era conocida por mostrar aspectos de su vida diaria, así como por compartir mensajes con los que su comunidad digital se identificaba, lo que le permitió construir una audiencia fiel que interactuaba constantemente con sus publicaciones.

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¿Paola pasó de compartir bromas a mostrar su realidad personal?

Desde abril, Paola Márquez comenzó a compartir con mayor frecuencia publicaciones que contrastaban con el tono humorístico que solía caracterizar su contenido. En varios videos y mensajes, la influencer expresó sentimientos relacionados con la tristeza, la soledad y situaciones que la hacían sentirse vulnerable.

Sin embargo, después de estas publicaciones, reaparecía en redes sociales con contenido habitual, una actitud aparentemente positiva y las dinámicas que la habían hecho popular entre sus seguidores.

Esta alternancia entre mensajes de aparente malestar y videos de entretenimiento dificultó que parte de su audiencia identificara posibles señales de alerta, ya que muchos interpretaron sus publicaciones como parte de su estilo de contenido o de su sentido del humor.

Una de sus publicaciones más recientes mencionaba:

Tan creída que soy y me puse a llorar en plena calle rumbo a mi casa porque me di cuenta de lo poco que me quiero y lo mucho que me humillo.

Durante el último mes, la influencer también habló sobre la depresión en algunas publicaciones. No obstante, acompañó sus mensajes con comentarios en tono de humor, por lo que muchos de sus seguidores no interpretaron estas expresiones como señales de alerta.

Cuando te das cuenta que otra vez estás bajando de peso por depresión, pero... weeeeeeeeey estoy bajando de peso.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Paola Márquez?

La mañana del 30 de mayo, Paola Márquez, de 30 años, fue localizada sin vida en el domicilio donde residía en la ciudad de San Luis Potosí.

De acuerdo con los primeros reportes, un familiar realizó el hallazgo y posteriormente solicitó el apoyo de los servicios de emergencia. Al lugar acudieron elementos de seguridad y personal especializado para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Hasta el momento, las autoridades no han emitido una conclusión oficial sobre las causas de la muerte, aunque diversas versiones han circulado en redes sociales y algunos medios de comunicación.

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Seguidores y autoridades lamentan la muerte de Paola Márquez

Paola Márquez acumulaba más de 1.5 millones de seguidores en TikTok, además de miles de seguidores en otras redes sociales.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, comenzaron a circular numerosas publicaciones con mensajes de despedida, condolencias y recuerdos de algunos de sus contenidos más populares.

Asimismo, autoridades municipales de Huehuetlán y personas cercanas a la creadora de contenido compartieron mensajes de despedida tras confirmarse su muerte.

El H. Ayuntamiento de Huehuetlán lamenta profundamente el fallecimiento de Paola Márquez. Enviamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos. Descanse en paz.

Por su parte, Hércules Márquez Balderas, padre de Paola Márquez, confirmó el fallecimiento de la creadora de contenido mediante una publicación en Facebook. A través de un emotivo mensaje, expresó el dolor que le dejó la partida de su hija y le dedicó palabras de despedida, en las que manifestó su esperanza de reencontrarse con ella algún día.

Se adelantó mi tesoro, mi hermosa hija Paola Márquez. Hoy se fue un pedazo de mi vida. Diosito te tenga y te guarde en un lugar hermoso, hija mía. Un día volveremos a estar nuevamente juntos. Descansa en paz, mi princesa.

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Además, el padre de la influencer compartió información sobre los servicios funerarios.

Buenas noches, familiares y amigos. Comentarles a todos que el cuerpo de mi hija Paola Márquez llegará mañana domingo a Huichihuayán entre las 10 y las 11 de la mañana. Será velada en casa de su abuelo Gregorio Rubio Landaverde y será sepultada el lunes a las 11 de la mañana en el panteón de Huichihuayán, Huehuetlán, San Luis Potosí.

Mientras continúan las investigaciones, seguidores de Paola Márquez han utilizado distintas plataformas digitales para recordar algunos de los videos que la llevaron a convertirse en una figura reconocida dentro de la comunidad digital de San Luis Potosí.

Más allá de las cifras y la popularidad que alcanzó en redes sociales, la historia de Paola Márquez ha abierto conversaciones entre usuarios sobre la importancia de prestar atención a los mensajes que comparten los creadores de contenido y las personas cercanas a ellos.

De acuerdo con internautas, su fallecimiento deja una profunda huella entre quienes siguieron su trayectoria y encontraron en sus publicaciones un espacio de identificación y acompañamiento.