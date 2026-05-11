Las redes sociales explotaron luego de que varios participantes del reality reaparecieran tras la final y compartieran mensajes, transmisiones y encuentros que desataron todo tipo de especulaciones. Luego de salir de La Mansi\u00f3n VIP, "Suavecito" subi\u00f3 un v\u00eddeo en redes sociales y una de sus declaraciones r\u00e1pidamente comenz\u00f3 a dar de qu\u00e9 hablar. En un video, una persona le pregunt\u00f3: \u201c\u00bfCu\u00e1les son tus primeras o tus \u00faltimas palabras tras salir del reality?\u201d, a lo que el influencer respondi\u00f3: \u201cme arruin\u00e9 la vida\u201d, frase que inmediatamente desat\u00f3 una ola de reacciones. Muchos usuarios relacionaron sus palabras con la situaci\u00f3n sentimental que vive actualmente con Queen Buenrostro, ya que ambos ingresaron juntos a La Mansi\u00f3n VIP y durante gran parte del programa se mostraron cercanos, aunque tuvieron algunos desacuerdos. Sin embargo, el panorama cambi\u00f3 cuando Queen sali\u00f3 del reality y posteriormente ingres\u00f3 Kim Shantal, exnovia de Suavecito, situaci\u00f3n que encendi\u00f3 los comentarios en redes sociales. A partir de ese momento comenzaron las especulaciones sobre una posible reconciliaci\u00f3n entre ambos, pues dentro de la casa convivieron constantemente y sus ganas aseguraban notar qu\u00edmica entre ellos. Durante distintos d\u00edas se les vio bailando juntos, compartiendo momentos e incluso "Suavecito" carg\u00f3 a Kim Shantal, esas escenas alimentaron los rumores. Adem\u00e1s, algunos usuarios se\u00f1alaron que hubo momentos en los que ambos se alejaban hacia zonas donde no hab\u00eda alcance de c\u00e1maras. Por otro lado, el m\u00e1nager de Naim Darrechi, Derek Trejo revel\u00f3 que Katy Cardona no pod\u00eda regresar a Colombia debido a que presuntamente perdi\u00f3 su pasaporte. Por esa raz\u00f3n, la influencer permanecer\u00eda algunos d\u00edas m\u00e1s junto a Naim, mientras logra resolver su situaci\u00f3n migratoria. Sin embargo, Katy Cardona tambi\u00e9n recibi\u00f3 una ola de cr\u00edticas luego de compartir fotograf\u00edas junto a Carlos Alberto. Las im\u00e1genes provocaron diversas reacciones entre usuarios, quienes recordaron que durante el programa habl\u00f3 en repetidas ocasiones sobre lo mucho que extra\u00f1aba a su hijo. Debido a ello, le dejaron comentarios preguntando por qu\u00e9 no estaba con \u00e9l y asegurando que deber\u00eda ir a verlo, lo qu\u00e9 ocasion\u00f3 debate entre los seguidores del programa, hubo quienes la juzgaron y otros la apoyaron. Otros de los participantes que reaparecieron tras su salida de La Mansi\u00f3n VIP fueron Maza-Clan y Aida Victoria, quienes compartieron fotograf\u00edas juntos. Seg\u00fan seguidores del reality, Agust\u00edn Fern\u00e1ndez habr\u00eda comentado que \u201calguien\u201d le dijo que Aida Victoria buscaba acercarse tanto a Maza como Sol \u00edntimamente, situaci\u00f3n que ella neg\u00f3 en su momento. Sin embargo, tras mostrarse juntos fuera del programa, las redes sociales retomaron aquellas declaraciones y comenzaron nuevamente las cr\u00edticas. Adem\u00e1s, varios usuarios tambi\u00e9n se\u00f1alaron a Maza, ya que durante el reality dijo que extra\u00f1aba a su esposa. Por ello, tras aparecer conviviendo con Aida Victoria, algunas personas comenzaron a cuestionarlo y lanzaron comentarios asegurando que se supon\u00eda \u201cya le urg\u00eda ver a su esposa\u201d, y cuestionaron que no estuviera con ella. Durante la madrugada, Kim Shantal y Sol Le\u00f3n realizaron una transmisi\u00f3n en vivo a trav\u00e9s de redes sociales, donde dejaron entrever que ambas estar\u00edan solteras. Las influencers aparecieron juntas despu\u00e9s de la fiesta de La Mansi\u00f3n VIP y durante el live, ellas iban viajando en una camioneta y se mostraron \u201cenfiestadas\u201d, situaci\u00f3n que r\u00e1pidamente llam\u00f3 la atenci\u00f3n de sus seguidores. Varios usuarios comentaron que ambas se encontraban en un estado inconveniente debido a que hab\u00edan estado bebiendo alcohol tras la final del reality. Las especulaciones crecieron luego de que Sol Le\u00f3n diera a entender durante la transmisi\u00f3n que ambas se encontraban solas y lanzara comentarios relacionados con que \u201clas mujeres solas pod\u00edan\u201d, frase que muchos interpretaron como una indirecta sobre su situaci\u00f3n sentimental. Cuando ingresaron a La Mansi\u00f3n VIP, ambas manten\u00edan relaciones sentimentales. En el caso de Kim Shantal, sosten\u00eda un noviazgo que fue mencionado en distintas ocasiones, mientras que Sol Le\u00f3n tambi\u00e9n manten\u00eda una relaci\u00f3n con su novio Alex. Otra de las situaciones que llam\u00f3 la atenci\u00f3n fue que, presuntamente, Alex no habr\u00eda ido a recoger a Sol Le\u00f3n tras su salida. Esto provoc\u00f3 todav\u00eda m\u00e1s especulaciones en redes sociales, ya que algunos internautas relacionaron la situaci\u00f3n con la cercan\u00eda que Sol mantuvo dentro del reality con Maza- Clan. De acuerdo con los comentarios que circulan, varios usuarios aseguran que entre ambos habr\u00eda existido alg\u00fan tipo de relaci\u00f3n m\u00e1s cercana, m\u00e1s all\u00e1 de alguna amistad. cva*