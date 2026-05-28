Naim Darrechi, exnovio de Yeri Mua, es detenido en el AICM; así se enteró la influencer

Naim Darrechi se volvió tendencia en redes sociales luego de que se difundiera su detención en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) durante la noche del miércoles 28 de mayo. El influencer español arribó a la capital del país después de un vuelo procedente de Puerto Vallarta, Jalisco, acompañado de otros creadores de contenido, entre ellos la empresaria Sol León.

Las primeras versiones indicaban que el arresto habría ocurrido por el supuesto uso de un vapeador dentro del avión. Sin embargo, horas después comenzaron a circular reportes que señalaban que el motivo estaría relacionado con una presunta conducta discriminatoria hacia integrantes de la tripulación aérea.

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Tras el incidente, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) trasladaron al creador de contenido a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales.

Sol León cuenta qué ocurrió durante el vuelo

Luego de que se viralizaran videos del momento en que Naim Darrechi era escoltado por autoridades en el aeropuerto, Sol León decidió compartir su versión sobre lo sucedido dentro de la aeronave. La influencer aseguró que desde antes del despegue notaron una actitud extraña por parte del personal del vuelo.

Según explicó, el grupo pasó sin inconvenientes los filtros de seguridad en Puerto Vallarta y nunca les mencionaron algún problema relacionado con objetos prohibidos. Fue una vez que ya estaban sentados cuando comenzó la discusión.

"Ya nos tenían bien ubicados, las azafatas, las muchachas. Cuando Naim se sienta, veníamos en una misma fila todos, abre la cosita de la comida y ahí había un (vapeador) apareto electrónico y la azafata llegó rápido, al segundo, empezó a decir que Naim estaba fumando", contó.

Las imágenes del arresto rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, generando opiniones divididas entre usuarios que defendieron al influencer y otros que cuestionaron su comportamiento durante el vuelo.

Hasta el momento, las autoridades no han dado mayores detalles oficiales sobre la situación legal del creador de contenido español ni sobre las acusaciones que derivaron en su retención en la Ciudad de México.

Yeri Mua reacciona a la detención de Naim Darrechi

Mientras la noticia se viralizaba en México, Yeri Mua, exnovia del influencer, se encontraba en Corea del Sur realizando una transmisión en vivo para sus seguidores. Durante el directo, varios usuarios comenzaron a preguntarle sobre la detención de su expareja, situación que provocó sorpresa en la influencer veracruzana.

Entre risas y visiblemente confundida, la creadora de contenido negó tener cualquier relación con lo ocurrido en el aeropuerto capitalino y respondió a quienes la señalaban en el chat.

“¿Arrestaron a mi ex? Estoy muy confundida”, comentó durante la transmisión.

Lejos de molestarse por los mensajes, Yeri Mua respondió con ironía y aseguró que actualmente se encuentra enfocada en sus compromisos en Asia, por lo que descartó cualquier vínculo con el incidente.

“No tengo ni siquiera tiempo para mí como para ponerme a planear algo así”, expresó frente a sus seguidores.

Minutos después, la influencer volvió a referirse al tema y reaccionó a los rumores que circulaban en redes sociales sobre la supuesta razón de la detención.

“Lo arrestaron en el aeropuerto... Ni que fuera la primera vez. Ah... que le encontraron una pluma de marihuana y que ¿Fui yo? ¿Pero eso qué tiene que ver conmigo? Ni siquiera sé en dónde está ese wey. Pen… estoy en Asia”, expresó.

La relación entre Yeri Mua y Naim Darrechi estuvo marcada por diversas polémicas que se hicieron públicas en redes sociales. La influencer veracruzana llegó a compartir con sus seguidores episodios complicados que vivió durante su noviazgo con el español, incluyendo acusaciones de violencia física.

En distintas ocasiones, Yeri aseguró haber atravesado momentos difíciles durante esa etapa de su vida, incluso mientras estaba embarazada. Finalmente, la relación terminó de manera definitiva y desde entonces ambos han continuado con sus carreras por separado en redes sociales.