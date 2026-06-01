Hay mucha evidencia contra Gerardo Mérida: Jueza de EU

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, compareció este 1 de junio ante una corte federal de Nueva York acusado por autoridades estadounidenses de colaborar con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. La jueza Katherine Polk Failla advirtió que existe "mucha evidencia" en el caso.

La audiencia, celebrada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, representa el primer paso formal de un proceso judicial que podría convertirse en uno de los expedientes más delicados para la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

Según la acusación estadounidense, el exfuncionario habría recibido sobornos periódicos a cambio de brindar protección institucional a integrantes de la organización criminal liderada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

¿Quién es Gerardo Mérida Sánchez?

Gerardo Mérida Sánchez es un general retirado que se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa entre 2023 y 2024, durante la administración de Rubén Rocha Moya.

Antes de asumir ese cargo, desarrolló una larga carrera militar en áreas de inteligencia y seguridad, incluyendo responsabilidades en estados con fuerte presencia del crimen organizado como Tamaulipas y Michoacán.

Su nombre adquirió relevancia internacional después de que fiscales federales estadounidenses lo incluyeran dentro de una investigación más amplia sobre presuntos vínculos entre funcionarios públicos sinaloenses y Los Chapitos.

¿De qué lo acusa Estados Unidos?

De acuerdo con la acusación presentada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Mérida Sánchez habría utilizado su posición como secretario de Seguridad Pública para favorecer a la facción criminal encabezada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera.

Los fiscales sostienen que entre 2023 y 2024 recibió más de 100 mil dólares mensuales en efectivo a cambio de diversos favores operativos.

Las acusaciones incluyen:

Conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos.

Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.

Conspiración para poseer armas automáticas y dispositivos destructivos.

Las autoridades estadounidenses afirman además que el exfuncionario habría alertado anticipadamente sobre operativos contra laboratorios clandestinos y centros de producción de drogas.

Según la acusación, esas advertencias permitieron a integrantes de Los Chapitos evacuar personal, sustancias ilícitas y equipamiento antes de la llegada de las fuerzas de seguridad.

Los documentos judiciales sostienen que dichas alertas habrían ocurrido en al menos diez ocasiones durante 2023.

¿Qué ocurrió en la audiencia de Nueva York?

La audiencia tuvo un carácter inicial y procesal.

Mérida Sánchez fue presentado formalmente ante la jueza Katherine Polk Failla y evitó hacer declaraciones públicas.

Según los testigos en esta audiencia, Mérida fue conducido por elementos del servicio de alguaciles a la sala 618 del edificio Thurgood Marshall, esposado de manos y pies y con el uniforme beige correspondiente al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanece desde el pasado 15 de mayo cuando, por primera vez, asistió a audiencia para declararse “no culpable”.

La jueza advirtió que el expediente podría derivar en nuevas acusaciones relacionadas con otros funcionarios señalados dentro de la misma investigación.

Aunque durante la comparecencia no se revelaron pruebas específicas, la Fiscalía confirmó la existencia de evidencia que sustenta los cargos.

El exsecretario permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn.

¿Podría colaborar con las autoridades estadounidenses?

Especialistas en derecho penal internacional consideran que la entrega voluntaria de Mérida Sánchez a las autoridades estadounidenses abre la posibilidad de una eventual negociación con la Fiscalía.

En el sistema judicial federal de Estados Unidos, los acusados pueden obtener beneficios procesales si proporcionan información verificable y útil para investigaciones criminales.

Entre esos beneficios pueden encontrarse:

Reducción de condenas.

Protección especial para testigos colaboradores.

Reubicación bajo programas de seguridad.

Acuerdos de cooperación judicial.

Por ahora no existe información pública que confirme que Mérida haya iniciado negociaciones de este tipo.

El exfuncionario mexicano podría lograr un acuerdo con los fiscales norteamericanos a cambio de información adicional que pudiera fortalecer las acusaciones que reveló el Departamento de Justicia el pasado 29 de abril al solicitar la detención provisional con fines de extradición del propio Mérida Sánchez y del ex secretario de Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, quien también se puso a disposición de Estados Unidos.

Además de Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cazarez, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almazán, Alberto Jorge Contreras Núñez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán. Todos ellos aún en territorio mexicano y que de acuerdo con la Fiscalía General de la República fueron citados a declarar como “testigos” la semana pasada.

El impacto político

El caso ha adquirido una dimensión política extraordinaria debido a que la investigación estadounidense menciona a otros funcionarios y figuras públicas de Sinaloa.

La controversia escaló después de que la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionara públicamente el momento en que fueron reveladas las acusaciones y sugiriera que Estados Unidos podría intentar influir en el escenario político mexicano previo a las elecciones intermedias de 2027.

Las declaraciones presidenciales abrieron un nuevo frente diplomático y político en una relación bilateral ya marcada por tensiones en materia de seguridad, tráfico de fentanilo y combate a los cárteles.

Mientras la oposición sostiene que las investigaciones evidencian presuntos vínculos entre estructuras gubernamentales y organizaciones criminales, el gobierno federal insiste en que cualquier acusación debe sustentarse con pruebas sólidas y verificables.

¿Qué sigue en el proceso?

La Fiscalía de Nueva York deberá presentar progresivamente las evidencias que sustentan los cargos.

La defensa tendrá acceso a esos materiales y podrá impugnarlos.

Posteriormente se definirán nuevas audiencias para determinar si el caso avanza hacia un juicio o si existe la posibilidad de algún acuerdo de cooperación.Si fuera declarado culpable de los cargos más graves, Gerardo Mérida Sánchez podría enfrentar una condena mínima obligatoria de 40 años de prisión e incluso cadena perpetua, según la legislación federal estadounidense.