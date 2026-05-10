Sol León gana La Mansión VIP, así se vivió la polémica final

La Mansión VIP se convirtió en uno de los programas más comentados en redes sociales desde sus primeras semanas. El reality, liderado por HotSpanish, logró captar la atención del público gracias a las polémicas, alianzas y conflictos entre los participantes.

La competencia llegó a su etapa final dejando varias sorpresas y reacciones entre los seguidores del programa. Uno de los resultados que más dio de qué hablar fue el de Eli Esparza, quien terminó en quinto lugar. En redes sociales, varios usuarios expresaron su inconformidad, ya que consideraban que merecía estar entre los primeros puestos de la competencia.

Foto: Captura de video

Así quedaron las posiciones dentro del reality:

Lugar 15: La Jessu

Lugar 14: Aldo Arturo

Lugar 13: Suavecito

Lugar 12: Kim Shantal

Lugar 11: Lonche

Lugar 10: Wilito

Lugar 9: Agustín Fernández

Lugar 8: Aída Victoria

Lugar 7: Naim Darrechi

Lugar 6: Carlos Alberto

Lugar 5: Eli Esparza

Lugar 3: Katy

Lugar 2: Mazaclan

¿Quién ganó La Mansión VIP?

Sol León se convirtió en la ganadora de La Mansión VIP, llevándose el primer lugar tras una de las finales más comentadas del reality. Además del triunfo, la influencer obtuvo un premio de 2 millones de pesos mexicanos. Su victoria generó una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores celebraron su participación a lo largo de la competencia.

Foto: Captura de video HotSpanish Vlogs

¿Quién es Sol León?

Sol León, cuyo nombre real es Marisol López León, es una empresaria e influencer originaria de Culiacán, Sinaloa. En redes sociales ganó popularidad gracias al contenido que comparte sobre su estilo de vida, además de convertirse en una figura reconocida dentro del mundo del emprendimiento.

La creadora de contenido también es fundadora de una marca enfocada en fajas y productos moldeadores, negocio con el que logró consolidar una amplia comunidad de seguidores en plataformas digitales.

Foto: Captura de video HotSpanish Vlogs

HotSpanish adelanta detalles de la nueva temporada:

HotSpanish agradeció a todas las personas que siguieron el proyecto y adelantó que “nos miramos para octubre o noviembre”, dejando entrever que podría haber una nueva temporada para el reality.

Además, agradeció el apoyo del público durante toda la temporada y reveló que se realizará una fiesta más privada para los participantes del programa.

Alex Flores habla sobre el supuesto “plan” de Kim Shantal

El influencer Alex Flores volvió a generar polémica luego de compartir una serie de declaraciones en redes sociales relacionadas con Kim Shantal y Suavecito.

De acuerdo con Flores, el acercamiento entre ambos habría formado parte de un supuesto plan de Kim Shantal para vengarse de la “humillación y daño público” que, según él, vivió anteriormente. Además, aseguró que Suavecito “cayó rendido” frente a las cámaras durante el programa.

El influencer también lanzó comentarios dirigidos a la actual pareja de Suavecito, afirmando que, desde su perspectiva, el creador de contenido no ha podido superar a Kim Shantal. Sus declaraciones rápidamente desataron reacciones divididas entre los seguidores del reality y usuarios de redes sociales.

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