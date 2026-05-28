Sol León envía fuerte mensaje a Yeri Mua tras polémica; esto fue lo que dijo

Sol León compartió un video en su canal de YouTube en el que habló sobre la polémica relacionada con Yeri Mua y el proyecto de “La Mansión VIP”.

Al inicio del video, aclaró que el material fue grabado horas antes de la detención de Naim Darrechi en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Así recordó Sol León su relación con Yeri Mua

Durante el video, Sol mostró varios momentos junto a Yeri Mua desde que se conocieron. Incluso recordó el apoyo que le brindó cuando la influencer participó en un concurso de belleza. La empresaria aseguró que decidió hablar porque sus redes sociales estaban llenas de mensajes pidiéndole su opinión sobre las recientes declaraciones de la cantante.

Captura de video

La reacción de Sol León ocurrió luego de que Yeri Mua participara en un podcast, donde habló sobre “La Mansión VIP”. En esa entrevista, Yeri señaló a las marcas patrocinadoras del proyecto y aseguró que el programa era de “bajo rango”.

Además, Yeri comentó que la producción no podía pagarle lo que ella cobraba, razón por la que terminó entrando su expareja Naim Darrechi. También recordó que desde el inicio no apoyó el proyecto debido a su participación, ya que lo ha acusado en distintas ocasiones de abuso y agresión.

Ante esto, Sol León explicó que su marca patrocinó el concurso en el que participó Yeri Mua y aseguró sentirse triste por la situación. También señaló que le duele la actitud y la soberbia que, según ella, ha mostrado la también cantante.

Yo le di la mano”, expresó Sol León, al recordar que apoyó a Yeri en distintos momentos de su carrera.

La empresaria comentó que esperaba respeto por parte de la cantante y que nunca imaginó recibir burlas o faltas de respeto. También aseguró que siempre le tuvo cariño y que incluso la defendió en varias ocasiones, pues consideraba que su amistad era genuina.

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Lo que dijo sobre Naim Darrechi y “La Mansión VIP”

Sobre Naim Darrechi, Sol León dijo creer en las experiencias que otras personas han compartido sobre él. Sin embargo, aclaró que ella no tuvo problemas con los participantes de “La Mansión VIP” y mencionó que algunas personas dentro del proyecto lograron ganarse su cariño.

La empresaria también confesó que aceptó entrar al reality por temas económicos y porque necesitaba salir adelante. Según contó, el proyecto le ayudó a crecer y ganar visibilidad.

Además, aconsejó no hacer públicas sus propuestas de trabajo y reveló que anteriormente le ofrecieron otros formatos similares, aunque considera que tomó la decisión correcta al elegir “La Mansión VIP”.

Habla del cambio que ve en Yeri Mua

Sol León aseguró que Yeri Mua no es la misma persona que se mostró en dicha entrevista y destacó que gran parte del cariño que recibe la cantante proviene del apoyo de la gente. También aprovechó para agradecer a Roberto González, mejor conocido como HotSpanish.

Ella dijo que en este reality se creó una gran hermandad y que todos siguen unidos.

Además, agradeció a Yeri por mandarle mensajes y también a toda la gente que la apoyó, a pesar de que ella no canta ni baila.

Concluyó deseándole a Yeri mucho éxito y que llene todas sus presentaciones.