¿De qué murió Paola Márquez?; influencer fue hallada sin vida en su departamento

Paola Márquez, influencer originaria de San Luis Potosí, fue encontrada sin vida durante la mañana del viernes 30 de mayo dentro del departamento donde residía en la capital potosina.

La muerte de la influencer comenzó a generar reacciones poco después de que se diera a conocer el hallazgo. Autoridades estatales acudieron al inmueble para realizar las diligencias correspondientes, mientras familiares, amigos y seguidores expresaron mensajes sus condolencias a través de rede sosiales.

Instagram

Hallan sin vida a Paola Márquez en su domicilio

Los primeros reportes indican que un familiar acudió a visitar a la joven a su vivienda, ubicada en la colonia Virreyes de la ciudad de San Luis Potosí. Al ingresar al lugar descubrió la situación y solicitó apoyo de los servicios de emergencia.

Instagram

Elementos de auxilio se trasladaron hasta el domicilio para brindarle atención; sin embargo, al llegar confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Tras la notificación, personal de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí se presentó en el sitio para iniciar las investigaciones y recabar evidencias que permitan esclarecer los hechos.

¿De qué murió Paola Márquez?

Hasta el momento, las autoridades no han emitido una versión definitiva sobre las causas del fallecimiento de la creadora de contenido. La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió su muerte.

De acuerdo con información difundida por medios locales, una de las principales líneas de investigación apunta a un posible suicidio. Según dichos reportes, la joven habría sido "hallada en suspensión incompleta en su habitación".

Instagram

Pese a ello, las autoridades estatales no han dado a conocer una conclusión oficial, por lo que continúan las averiguaciones correspondientes.

El mensaje de despedida de su padre

La confirmación pública de la muerte de Paola Márquez llegó a través de una publicación realizada por su padre en redes sociales.

"Se adelantó mi tesoro, mi hermosa hija Paola Márquez, hoy se fue un pedazo de mi vida, Diosito te tenga y te guarde en un lugar hermoso hija mía, un día volveremos a estar nuevamente juntos. ¡Descansa en paz mi princesa!".

Captura de pantalla

Su última publicación en redes sociales

Dos días antes de que se reportara su fallecimiento, Paola compartió una publicación en Instagram que llamó la atención de muchos usuarios tras conocerse la noticia.

El 28 de mayo publicó un video selfie acompañado de la frase: "¿Por qué estarías en un lugar donde tienes más que perder que ganar?".

¿Quién era Paola Márquez?

Paola Márquez tenía 30 años y era originaria del municipio de Huehuetlán, en San Luis Potosí. Con el paso de los años logró construir una comunidad de seguidores en plataformas como TikTok, Facebook e Instagram.

Su contenido estaba enfocado en compartir reflexiones, experiencias personales y mensajes dirigidos a las personas que seguían sus publicaciones. Gracias a ello ganó popularidad principalmente entre usuarios de la región Huasteca y otras zonas del estado.

Tras conocerse su fallecimiento, numerosas personas expresaron mensajes de despedida en redes sociales, recordando las publicaciones y el contenido que compartía con frecuencia.