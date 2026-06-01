Captan lamento en el Puente de la Concordia, CDMX, en donde explotó una pipa | VIDEO

Un lamento fue presuntamente captado en el Puente de la Concordia, en la Ciudad de México (CDMX), lugar en donde explotó una pipa en septiembre del 2025 y dejó más de 30 fallecidos a causa de las quemaduras y daños colaterales por el siniestro.

El año pasado fue una de las noticias más estremecedoras que sacudieron a la capital del país, debido al impacto y todo lo que circuló en ese momento, como testimonios y videos que dejaban ver la dolorosa situación que se vivió.

El nombre del Puente de la Concordia es hasta ahora muy conocido por ese lamentable suceso y ahora vuelve a resonar después de que un motociclista captó algo aterrador cuando circulaba por esa zona.

Captan lamento en el Puente de la Concordia, CDMX

Captan lamento en Puente de la Concordia. Especial

Es en TikTok en donde circula el video del motociclista grabado en el Puente de la Concordia.

Escuché un grito donde fue la explosión de la pipa, ustedes juzguen”, escribió el usuario Mr. Gassi junto al clip que ya supera el millón de reproducciones.

En las imágenes se ve el recorrido del biker, pero lo más destacable es cuando llega a la altura del Puente de la Concordia, donde ocurrió la tragedia, y su cámara logra captar un supuesto hecho sobrenatural.

El clip muestra cómo en el camellón el micrófono del motociclista capta un lamento desgarrador de varios segundos, sin una aparente explicación.

En tanto, también usuarios señalaron que, justo en ese momento, se observa una sombra blanca caminando, con la forma similar a la de un cuerpo humano.

Debate por video grabado en Iztapalapa

Captan lamento en Puente de la Concordia. Especial

El video ya es viral en TikTok y hay quienes dudan de las imágenes, puesto que piensan que se podría tratar de un montaje aunque otros aseguran que la energía en ese lugar en Iztapalapa se siente desde que entras a la zona.

Entre las opiniones de los internautas se lee:

Se ve muy clara la figura en forma de persona.

¿No hay un grito más falso?

Vengo del video de la camioneta de adelante, grabó el mismo sonido.

Eso se llama ecos en el tiempo.

Yo vivo por ahí y si se siente una vibra pesada y se escuchan cosas.

No da miedo, da tristeza.

Es un sonido sobrepuesto.

Qué triste, siempre que paso se siente triste.

Mi camino de todos los días a la prepa, siempre me da mucha tristeza.

Cuando paso manejando en ese tramo se le va la señal a mi celular.

Pese a todos los comentarios en el video, no hay hasta ahora una explicación clara de lo que se escucha y la extraña forma que se observa.

Explosión de pipa

Captan lamento en Puente de la Concordia. Cuartoscuro

La explosión de la pipa en el Puente de la Concordia, en la alcaldía de Iztapalapa, es considerada una de las tragedias urbanas más graves que ha vivido la CDMX en años recientes. El accidente ocurrió el 10 de septiembre de 2025, alrededor de las 14:20 horas, en el distribuidor vial que conecta la Calzada Ignacio Zaragoza con la autopista México-Puebla.

Según las investigaciones, una pipa cargada con aproximadamente 49 mil 500 litros de gas LP perdió el control mientras circulaba por una curva de incorporación. La unidad impactó contra el muro de contención, volcó y sufrió una ruptura en el tanque, lo que provocó una fuga masiva de gas. Segundos después ocurrió una explosión de enormes dimensiones que generó una bola de fuego visible a varios kilómetros de distancia.

La detonación alcanzó vehículos particulares, unidades de transporte público y personas que se encontraban en la zona. En un primer balance se reportaron 70 personas lesionadas y 3 fallecidas, pero con el paso de las semanas el número de víctimas mortales aumentó debido a la gravedad de las quemaduras sufridas por muchos de los afectados. Las cifras oficiales posteriores señalaron 32 personas fallecidas y decenas de heridos, varios de ellos con lesiones permanentes.

Las imágenes del siniestro mostraron decenas de automóviles calcinados, personas corriendo para escapar de las llamas y una intensa movilización de bomberos, paramédicos, Protección Civil y cuerpos de seguridad. La explosión también afectó infraestructura vial y provocó el cierre de importantes accesos al oriente de la capital durante horas.

Las autoridades capitalinas y la Fiscalía de la Ciudad de México realizaron peritajes durante meses. Los dictámenes concluyeron que el origen del desastre fue la pérdida de control de la unidad por presunto exceso de velocidad en la curva, lo que ocasionó el impacto y la posterior fuga de gas. Además, se investigaron posibles irregularidades relacionadas con la empresa propietaria de la pipa, Transportadora Silza.