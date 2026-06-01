A días del Mundial 2026, falla Tren Ligero en CDMX por ‘cable mensajero roto’ VIDEO

A unos días del Mundial, una falla en el cableado del Tren Ligero dejó fuera de servicio el tramo Estadio Azteca a Xochimilco.

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) reportó a las 07:47 horas que un cable se había roto, por lo que en el tramo conformado por las estaciones Huipulco, Xomali, Periférico, Tepepan, La Noria, Huichapan, Francisco Goitia y Xochimilco no había servicio de trenes.

Trolebuses apoyaron reemplazando el servicio de trenes.

Servicio opera de Taxqueña a Estadio Azteca

Sólo operaba con trenes el tramo de Taxqueña a Estadio Azteca.

Por cable mensajero roto entre estaciones Registro Federal y Textitlán, servicio provisional de Xochimilco a Estadio Azteca con tren y de Estadio Azteca a Taxqueña con unidades de trolebús en ambos sentidos. Personal de línea elevada trabaja en el lugar para reanudar el servicio”, informó el organismo.

La falla desató la molestia de los usuarios quienes en redes sociales se expresaron y cuestionaron las rehabilitaciones del sistema de transporte.

¿Qué no tiene días de remodelado? ¿Estas fueron las grandes remodelaciones que tanto presumió @ClaraBrugadaM? Ojalá a sus queridos turistas les pase lo mismo y tengan que sufrir las mismas humillaciones que los ciudadanos tenemos que aguantar”, se publicó en la cuenta de X, @alejndra_perz

El Tren Ligero es el sistema de transporte del Gobierno de la Ciudad de México más directo a la sede del Mundial, puesto que cuenta con la estación Estadio Azteca ubicada frente al Coloso de Santa Úrsula.