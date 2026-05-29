Así son los “Costaconchalitos”, las conchas virales que emocionan a fans celestes

La pasión por el fútbol sigue demostrando que en México no tiene límites, y ahora llegó hasta la panadería con unas originales conchas inspiradas en el Cruz Azul que ya se hicieron virales en redes sociales.

Tras el reciente triunfo del equipo en la Liga MX, comenzaron a circular videos de las llamadas “Costaconchalitos”, unos panes decorados con referencias al club celeste que rápidamente llamaron la atención de los aficionados.

El video se volvió tendencia luego de que muchos fanáticos comenzaran a preguntar dónde conseguir estas peculiares conchas inspiradas en Cruz Azul. Aquí te contamos todo lo que se sabe.

Costaconchalitos: las conchas inspiradas en Cruz Azul

A través de redes sociales, la cuenta bestcake_cdmx compartió un video donde aparecen los famosos “Costaconchalitos”, una creación inspirada en el equipo Cruz Azul.

En las imágenes se observan conchas decoradas con la mascota del club y otras con el escudo del equipo, lo que inmediatamente conquistó a los seguidores.

La creatividad detrás de estos panes llamó tanto la atención que muchos usuarios comenzaron a compartir el video en distintas plataformas.

Conchas de Cruz Azul se vuelven virales: dónde conseguir los “Costaconchalitos” Foto: bestcake_cdmx

Fans del Cruz Azul reaccionan

Como era de esperarse, las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer. Hasta el momento, el video suma más de 31 mil reacciones y poco más de cien comentarios de usuarios sorprendidos por el diseño de las conchas.

Muchos internautas preguntan dónde pueden conseguirlas, pues desean probar esta peculiar versión futbolera del tradicional pan mexicano.

Aunque no se ha informado de un punto de venta físico específico, las personas interesadas pueden solicitar información directamente a través de las redes sociales del negocio.

No solo hay conchas del Cruz Azul

Lo que más sorprendió a algunos usuarios es que Cruz Azul no es el único equipo que tiene su propia versión de concha.

En las redes sociales del negocio también se pueden encontrar diseños inspirados en otros clubes del fútbol mexicano como Pumas, Chivas y Tigres, permitiendo que cada aficionado tenga una opción de su equipo favorito.

Además de los diseños futboleros, otro detalle que ha emocionado a los usuarios son las conchas inspiradas en las estaciones del Metro de la CDMX.

Y es que no es la primera vez que el amor por el fútbol inspira este tipo de creaciones, pero sin duda las conchas temáticas siguen conquistando a los aficionados y amantes del pan dulce.