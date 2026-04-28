HBO reúne a Pati Chapoy y Yeri Mua en la boda de Cassie y Nate de Euphoria

La plataforma de streaming HBO sorprendió a los fanáticos mexicanos de Euphoria con un video promocional en el que reunió a la periodista de espectáculos Pati Chapoy, la cantante Yeri Mua, Witto González y la influencer Vanessa 4K para comentar lo mejor y lo peor de la boda entre Cassie y Nate.

En el clip, reaccionaron al tercer episodio de la tercera temporada, centrado en el esperado enlace entre Cassie (Sydney Sweeney) y Nate (Jacob Elordi).

Y es que, como suele pasar con todo lo relacionado a bodas, incluso cuando se trata de ficción o contenido promocional, el público no tarda en opinar. Entre vestuarios, actitudes y comentarios, siempre hay algo que genera conversación, y muchas veces la crítica hace más ruido que los halagos. En este caso, los famosos criticaron la boda.

Foto: Instagram yerimua

Durante la conversación, abordaron los momentos clave del episodio sin revelar spoilers, lo que permitió mantener el interés del público. Sin embargo, más allá del contenido, lo que realmente llamó la atención fueron las reacciones de los “invitados”.

Frases como “Esta sí es la boda del año”, dicha por Chapoy, destacaron en el video. También hubo comentarios más relajados como “Nomás les faltó poner la de ‘El payaso del rodeo’”, dicho por Witto González, que sumaron el tono divertido del video.

Foto: Instagram chapoypati

Por su parte, Yeri Mua lanzó comentarios sobre los looks de algunas invitadas y bromeó diciendo: “Que se vayan ellas y me dejen a Nate”.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales y dividió opiniones entre los usuarios. Mientras algunos celebraron la participación de Yeri Mua, otros cuestionaron la inclusión de Chapoy.

Entre las reacciones se leyeron comentarios como: “Al que se le ocurrió este video, por favor denle un bono”, “Todo iba bien hasta que salió Chapoy”, “Me identifiqué con Yeri Mua” y “Amé a Vanessa, pero deberían considerar a alguien más en lugar de Chapoy”.

Una de las frases que más llamó la atención del video fue: “Wey, es como de esos sueños con fiebre que te dan, no me lo esperaba”, ya que resumió la sorpresa que para muchos fue esa colaboración. El comentario rápidamente conectó con la audiencia en redes sociales, donde varios usuarios coincidieron en que el video de la boda tuvo un tono inesperado, casi surrealista, que los dejó entre impactados y entretenidos.

En redes, varios usuarios coincidieron en que verlos juntos fue como un “sueño con fiebre”: inesperado, raro y hasta un poco alucinante, pero justo por eso mismo imposible de ignorar.

Sin duda, la estrategia de HBO logró generar conversación entre los fans mexicanos, demostrando el impacto que sigue teniendo Euphoria dentro de la cultura digital.

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