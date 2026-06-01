Confía Sheinbaum en llegar a acuerdos con CNTE para evitar movilizaciones

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expuso que se mantiene la negociación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para evitar que escalen sus movilizaciones en la Ciudad de México.

Destacó que varias de las demandas de eliminar la reforma educativa impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, ya han sido atendidas en años recientes y hay otras que no pueden ser atendidas por falta de presupuesto.

“Yo confío en que salgan adelante las pláticas. Vamos a confiar. Hay pláticas con la secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública hasta el día de ayer estaba solamente la sección 22 de Oaxaca.

La mayor parte de la sección se quedó en Oaxaca y solo hay algunos maestros en la Ciudad (de México) Hoy vienen maestros de la CNTE de otros estados de la República. Con diálogo vamos a tratar de atender los problemas que es factible atender”, expuso Sheinbaum.

Mantienen el plantón que realizan desde el 15 de mayo en la calle 5 de Mayo, en el Centro Histórico. Cuartoscuro

En la rueda de prensa matutina, la titular del Ejecutivo dijo que a 10 días del inicio del Mundial, confía en que no haya contratiempos asociados a las manifestaciones de los integrantes del magisterio.

Esta mañana el cerco en torno al Zócalo fue reforzado con la instalación de vallas metálicas de más de tres metros de altura y se incrementó la presencia policiaca en las calles aledañas a la plaza de la Constitución, donde se construye el Fan Fest.

Hay algunas demandas que el presupuesto no permite atender todo lo que piden, pero hay algunas que sí. Entonces, se está atendiendo. La mayoría de los maestros están en clase y vamos a esperar el buen desempeño de Rosa Icela (titular de Gobernación) y de Mario Delgado (secretario de Educación)”, expuso la presidenta.

La CNTE realizó este lunes una manifestación del Ángel de la Independencia al Zócalo, y tenía la intención de llegar hasta la Plaza de la Constitución. En tanto, mantienen el plantón que realizan desde el 15 de mayo en la calle 5 de Mayo, en el Centro Histórico.