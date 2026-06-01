Frentes Políticos / 1 de junio de 2026

1. Claridad. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, presentó un corte de caja político y administrativo. Frente a miles de simpatizantes, enumeró inversión extranjera récord, baja desocupación, expansión de programas sociales, aumentos salariales para docentes y nuevos espacios educativos. El acto mostró capacidad de movilización y control de la agenda pública. No dejó sin tocar el tema de las acusaciones extranjeras a funcionarios mexicanos. Una vez más abogó por los pilares de la patria. Sheinbaum llamó a defender la soberanía. Sólo son los mexicanos quienes diseñan el proyecto de nación, dijo. Sin subordinaciones. Visión de Estado.

2. Reapariciones. Mientras la Fiscalía General de la República, a cargo de Ernestina Godoy, aprieta el cerco sobre María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, el PAN decidió convertir una citación en acto de cohesión. Vicente Fox y Felipe Calderón, expresidentes de México, volvieron al templete después de años de distancia para enviar una señal interna antes que jurídica, el partido busca una figura alrededor de la cual reagruparse. Jorge Romero, dirigente nacional, ya coloca a Maru en la conversación rumbo a 2030. Morena acusa; el panismo arropa. La disputa por la silla se reactivó. Y Chihuahua ya dejó de ser sólo Chihuahua.

3. Desbordada. La detención de Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, volvió a colocar a Morelos en el radar de la seguridad nacional y dejó a Margarita González Saravia, gobernadora de la entidad, frente a una pregunta: ¿qué tan profunda era la infiltración que nadie quiso ver? La captura, derivada de investigaciones por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, no surge de la nada, llega después de videos, señalamientos y expedientes que llevaban meses circulando. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, terminó haciendo lo que la política local no resolvió. La Federación entra a limpiar la casa que el gobierno local ensució.

4. Desorbitada. Victoria Gutiérrez Pérez, diputada de Morena en Veracruz, famosa por su iniciativa de promover café en Marte, descubrió que la gravedad política está en su propia oficina. María Isabel Fernández, abogada de 70 años, la acusa de descuentos salariales, maltrato laboral y una salida inducida para abrir espacio a la hija de la legisladora. El señalamiento perfora el relato humanista que suele acompañar a buena parte del oficialismo y coloca bajo reflector prácticas que sobreviven en la burocracia de Rocío Nahle, pese a los llamados de renovación ética. La denuncia busca eco institucional. Abuso y nepotismo siguen en tierra.

5. Impulso a la innovación. Con el respaldo de aliados estratégicos del sector privado y gobiernos estatales, la Secretaría de Economía, de Marcelo Ebrard, está impulsando los llamados InnovaFest, eventos donde se premia y se acercan fuentes de inversión a inventores e innovadores con proyectos con potencial, pero que requieren apoyos para despegar. El viernes, en Monterrey, se entregaron 24 premios de hasta 250 mil pesos a proyectos de áreas de biotecnología, inteligencia artificial, transición energética y manufactura avanzada, entre otros. Las próximos InnovaFest serán Querétaro, Guadalajara, Mérida y Cuernavaca.