La cocina también ha llegado a las redes sociales, así es como han nacido recetas virales, algunas de las cuales vale la pena probar. El cheesecake toast es una de ellas, pues combina un pan tostado con el relleno cremoso de un cheescake; te enseñamos a hacerlo.

Esta receta se viralizó alrededor de 2022 cuando diferentes creadores de contenido comenzaron a compartirla. La razón de su popularidad tiene que ver con lo fácil que se prepara, lo sencillo de sus ingredientes y que es una versión más saludable del clásico cheesecake.

La fórmula es simple: mezclar huevo con yogur y algún ingrediente para dar sabor extra, colocarlo sobre un pan de caja y hornearlo o meterlo a la freidora de aire. Una vez cuajado, puedes acompañarlo con fruta fresca, mermelada, miel e incluso chocolate.

Si ya no sabes qué preparar para desayunar y buscas opciones fáciles, prácticas y saludables, prepara este cheesecake toast con frutos rojos.

El cheesecake es un postre popular, pero no la mejor opción para el desayuno Canva

¿Cómo hacer cheesecake toast?

Ingredientes:

4 rebanadas de pan de caja grueso o brioche

1 huevo

½ taza de yogur griego natural sin azúcar

1 cucharada de miel de abeja o maple

1 cucharadita de extracto de vainilla

½ taza de fresas picadas

¼ de taza de frambuesas

¼ de taza de blueberries

Azúcar glass (opcional)

Preparación:

En un tazón coloca el yogur junto con el huevo, la miel y el extracto de vainilla. Con ayuda de un tenedor, bate los ingredientes hasta tener una preparación homogénea y sin grumos. Tip: si lo deseas, puedes sustituir la miel por un edulcorante sin calorías y añadir un toque de ralladura de limón para un sabor más fresco. Acomoda las rebanadas de pan en una charola forrada con papel encerado y, usando la parte trasera de una cuchara, presiona el centro para formar un hueco. Hazlo suavemente para evitar romper el pan; debe quedar un borde alrededor para evitar que la mezcla se desborde. Distribuye la mezcla de huevo y yogur en los huecos que formaste en el pan, sin llenarlas demasiado, pues se expandirá al cocinarse. Lleva la charola al horno precalentado a 180°C y hornea de 12 a 15 minutos o hasta que los bordes del pan estén dorados y el centro cuajado. Retira los cheesecake toast del horno y dejar reposar unos minutos antes de servir. Distribuye los frutos rojos entre las rebanadas de pan y espolvorea con azúcar glass.

Otra opción para que el sabor de los frutos rojos sea más intenso, es mezclar las fresas con el yogur y el huevo. También puedes distribuir el resto de la fruta por encima de las rebanadas antes de hornearlas.

Esta receta usa yogur griego como una alternativa al queso crema, para una versión con menos grasa y más proteína. Pero si prefieres un desayuno más indulgente, sustituye el yogur por 100 gramos de queso crema a temperatura ambiente.

Otra opción es usar requesón, pero quizá debas mezclarlo con un poco de yogur para una textura más suave.

Si ya te cansaste de desayunar siempre pan con huevo y quieres algo dulce, pero saludable, prepara este cheesecake toast con frutos rojos y confirma por qué se hizo tan viral.