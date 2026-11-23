#SanarAMéxico. Por una #NuevaRepública.

Al empezar a revisar el más reciente libro de Eckhart Tolle, Una nueva Tierra, un despertar al propósito de su vida, una frase contundente con la que el autor abre las puertas a la lectura es: “Si queremos que la humanidad y el planeta sobrevivan, el despertar espiritual no es ya una opción, sino una necesidad”. El texto basa su análisis entre el ego y la liberación que permite descubrir la verdadera esencia de los seres humanos, a partir del espacio interior y el reencuentro con el propósito personal. Así como lo propusimos en Guía práctica para salir de la Matrix, es el propósito la guía con la cual los seres humanos pueden volver a encontrarse con su razón de ser y en ello basar su búsqueda de la felicidad.

Sirvan estas anotaciones para proponer un formato sobre el cual deben descansar los nuevos modelos de política pública, de gestión del poder y de administración de programas gubernamentales. ¿Para qué debe servir el presupuesto público? ¿Con base en qué deberían de aterrizarse los programas sociales? ¿De qué forma podemos aprovechar la potencia del gobierno, de tal forma que sirva para que la búsqueda individual de satisfactores y del propio bienestar sean parte de un fin colectivo? Son algunas preguntas sobre las cuales, vale la pena repensar el propósito individual, como un catalizador de acciones que, si logran ser colectivas, pueden alcanzar proporciones inimaginables y especialmente capacidades de transformación no vistas con anterioridad.

Con base en esta reflexión inicial, vale la pena aprovechar el momento de elección interna que se vive en el estado de Guerrero con la finalidad de delinear algunas propuestas que nos permitan organizarnos de manera diferente. Una sociedad desorganizada jamás tendrá capacidad de desarrollarse. Una sociedad donde la ruta sea poco clara, donde el liderazgo sea débil o poco contundente, siempre estará condenada a que sean unos cuantos los que la dirijan, en detrimento de todos.

¿Qué es lo que debe hacerse para que un proceso electoral sirva como excusa y pretexto para articular una gran movilización social? Una que tenga como propósito inicial el triunfo electoral (la construcción de la propuesta política, la promoción de la misma y la consecución del apoyo ciudadano mediante el sufragio); no obstante, dicha organización, deberá quedar instalada como una “aproximación horizontal” de democracia directa, que permita el aterrizaje de las políticas públicas y garanticen una mejor implementación de los programas sociales.

1. La “Superencuesta”. Desarrollar un cuestionario sencillo, pero profundo en el que, a partir de células organizadas (sin límite de participantes ni de grupos) se pueda tener un diagnóstico cercano de la realidad que prevalece en colonias y barrios. La idea es resolver tres preguntas: ¿Qué me gusta de Guerrero? ¿Qué no me gusta? ¿Qué propongo para cambiar el orden de cosas imperante?

2. Organización horizontal. Promover la información, comunicación, conversación y organización horizontal por seccional a partir de propuestas y narrativas. La difusión de ideas y propuestas debe ser parte de una dinámica en la que el intercambio de visiones, diagnósticos, análisis y argumentos sea la base para un diálogo que, al mismo tiempo que permita aterrizar un diagnóstico claro sobre lo que debe hacerse en cada lugar e identifique quiénes serán los actores responsables de la ejecución de actividades relacionadas con las propuestas. Se trata no sólo de compartir contenidos con la finalidad de viralizarlos y ser parte de una efímera euforia colectiva; sino de una aproximación similar a lo que señala Marshall Ganz, que la organización surja a partir de narrativas basadas en la interacción consecutiva de un #YoSoy, #NosotrosSomos, #NosotrosHacemos.

3. Sistematización e institucionalización del proceso. El objetivo es claro. Que los participantes de un modelo exitoso de campaña sean los constructores del plan de gobierno a partir de la identificación de necesidades y propuestas, sus promotores frente al electorado y, una vez ganado el poder, sean acompañantes, ejecutores e incluso supervisores de un programa de gobierno que le dé coherencia y vinculación a las distintas políticas públicas. Todo esto basado en la movilización participativa. Un gran programa de jóvenes entre los 18 y los 29 años que constituya la columna vertebral que desde el entendimiento estatal, las visiones federal y municipal; además de involucrar, a través de asambleas periódicas, la dinámica del cambio social cotidiano.

¡Que así sea!