1. Bajo control. Samuel García aprovechó su quinto informe para reconocer que la gobernabilidad de Nuevo León se agradece a la Segob. El gobernador emecista agradeció a Claudia Sheinbaum el respaldo para impulsar el tren hacia el norte y dedicó un aplauso especial a César Yáñez, subsecretario de Gobernación, a quien calificó como pieza clave para mantener la estabilidad estatal. Yáñez acudió en representación presidencial y recibió un reconocimiento público poco habitual entre gobiernos de distinto partido. Samuel García celebró el proyecto ferroviario. Cuando hay coordinación, la gobernabilidad se palpa en acciones reales al alcance de la población.

2. Cooperación eficaz. Ronald Johnson reconoció que el intercambio de inteligencia entre México y Estados Unidos contribuyó a capturar a Fausto Isidro Meza, El Chapo Isidro, uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI. El embajador de EU destacó el profesionalismo y la valentía de las fuerzas de seguridad mexicanas, así como la coordinación que permitió detener también a otros dos integrantes clave de la organización de los Beltrán Leyva. Johnson se sumó a Terrance Cole, director de la DEA, quien celebró la captura. Más allá de las diferencias, la seguridad exige hechos concretos. El entendimiento llevará paz y entorno saludable a ambas naciones. No es menor.

3. Revelaciones. La captura de Fausto Isidro Meza, El Chapo Isidro, plantea preguntas que alguien nos debería explicar. Porque mientras el FBI ofrecía millonaria recompensa por su captura, un documento judicial fechado el 13 de mayo de 2025 revela que el presunto capo ya había sido arrestado y compareció ante una corte federal en San Diego, California. Acusado desde 2019 de conspiración para distribuir drogas y lavar dinero, enfrentaría hasta 60 años de prisión si es declarado culpable. El expediente permaneció sellado durante seis años y, pese a la solicitud fiscal para hacerlo público tras su detención, continuó clasificado. ¿Como por qué?

4. Espadas desenvainadas. Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE, volvió a la carga con un documento que rebate 13 argumentos del oficialismo sobre el supuesto fraude electoral de 2006. Cuestiona las acusaciones por votos desaparecidos, manipulación del PREP y la intervención de Hildebrando Zavala; sostiene que no hubo evidencia de alteración informática y recuerda que el recuento redujo la diferencia entre candidatos en apenas 4 mil 857 votos, sin cambiar el resultado. También reconoce que las declaraciones de Vicente Fox afectaron la equidad de la contienda, aunque el Tribunal Electoral no las consideró determinantes. Que se revisen los comicios. El pueblo ya qué puede perder.

5. Contrastes. En el Veracruz de Rocío Nahle conviven historias de celebración y reclamos de justicia. Mientras Esteban Ramírez Zepeta, dirigente estatal de Morena, aparece en imágenes de su cumpleaños rodeado de amigos, sigue sin aclararse el caso de José Luis Chipahua, joven pescador atropellado y muerto en mayo de 2025 en la comunidad de Los Juanes, Uxpanapa. La polémica creció por la presunta cercanía de uno de los festejados con el involucrado en el accidente, quien, según la denuncia, permanece en libertad. La muerte provocó protestas ante la Fiscalía por agravantes que no habrían sido esclarecidas. Unos lloran, otros comparten en redes su júbilo.