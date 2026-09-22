¿Antojo de algo dulce? Este cheesecake de durazno será tu nueva receta favorita

Si tienes antojo de un postre fresco, cremoso y con un toque frutal, el cheesecake de durazno puede convertirse en una deliciosa opción para preparar en casa.

El sabor dulce del durazno combina muy bien con la textura suave del queso crema y una base de galletas de vainilla, por lo que es un postre ideal para compartir en familia o disfrutar después de una comida. Lo mejor es que no necesitas complicarte demasiado para prepararlo.

Aquí te compartimos una receta fácil de cheesecake de durazno para que puedas hacerlo en casa.

¿Cuál es la receta original del cheesecake de durazno?

Para preparar este cheesecake necesitarás pocos ingredientes y, al tratarse de una versión que se refrigera, no tendrás que utilizar el horno.

Ingredientes

1 lata de duraznos en almíbar.

1 lata de duraznos en almíbar. 1 paquete de galletas de vainilla.

1 barra de mantequilla.

Crema de leche o crema para batir.

1 barra de queso crema.

Gelatina en polvo sin sabor o grenetina.

Azúcar al gusto.

Agua.

Cheesecake de durazno. Foto: Canva

Preparación

Primero, tritura las galletas hasta obtener un polvo fino. Derrite la mantequilla y mézclala con las galletas trituradas hasta obtener una preparación uniforme. Coloca esta mezcla en un molde desmontable y presiona bien para formar la base del cheesecake. Refrigera mientras preparas el relleno. En un recipiente, coloca el queso crema junto con la crema de leche o crema para batir y agrega un poco de azúcar. Bate hasta que todos los ingredientes estén completamente integrados y obtengas una mezcla suave. Mezcla la grenetina o gelatina sin sabor con agua y déjala hidratar durante aproximadamente cinco minutos. Coloca los duraznos en almíbar en la licuadora con un poco de azúcar y procesa hasta obtener una mezcla uniforme. Calienta la grenetina hidratada en el microondas durante unos segundos, hasta que se disuelva por completo. Agrega la grenetina a la mezcla de durazno y vuelve a licuar. Incorpora esta preparación a la mezcla de queso crema y bate hasta conseguir una consistencia homogénea. Vierte el relleno sobre la base de galletas y lleva el molde al refrigerador. Deja reposar durante toda la noche o, como mínimo, cuatro horas para que el cheesecake adquiera la consistencia adecuada.

Y listo. Tendrás un cheesecake de durazno cremoso y fresco, perfecto para llevar a la mesa y compartir con la familia.

Cheesecake de durazno. Foto: Canva

¿Cómo hacer para que el cheesecake de durazno quede cremoso?

Si quieres conseguir un cheesecake con una textura suave y cremosa, uno de los puntos más importantes es evitar que queden grumos en la mezcla.

Para lograrlo, procura batir primero el queso crema hasta que tenga una textura suave antes de incorporar el resto de los ingredientes. Después, agrega poco a poco la crema y el resto de la preparación hasta conseguir una mezcla homogénea.

También es importante utilizar la cantidad adecuada de grenetina, ya que demasiada puede hacer que el cheesecake quede demasiado firme y pierda parte de su textura cremosa.

Cheesecake de durazno. Foto: Canva

¿Qué beneficios tiene el durazno?

Además de darle un delicioso sabor al cheesecake, el durazno es una fruta que aporta diferentes nutrientes cuando se consume de manera natural.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el durazno contiene vitamina C, fibra y antioxidantes, nutrientes relacionados con el funcionamiento del sistema inmunológico, la digestión y la salud de la piel.

Sin embargo, aunque el durazno puede formar parte de una alimentación equilibrada, el cheesecake es un postre que contiene ingredientes como azúcar, mantequilla y queso crema, por lo que lo ideal es disfrutarlo ocasionalmente.

Cheesecake de durazno. Foto: Canva

Así que, si tienes antojo de algo dulce y quieres preparar un postre diferente, este cheesecake de durazno sin horno puede ser una opción sencilla para compartir.