Si quiere cambiar para siempre los cortes de cualquier carne y transformarlos en un plato irresistible, lo que necesitas es seguir esta receta de salsa de naranja hecha para cerdo, res, pollo y hasta pato.

En el arte culinario, las salsas cumplen una función que va mucho más allá de humedecer un alimento: actúan como un puente sensorial capaz de equilibrar texturas, aportar profundidad aromática y transformar una pieza de carne sencilla en un platillo 5 estrellas.

Entre el vasto repertorio, la salsa de naranja ocupa un lugar privilegiado gracias a su dualidad: su acidez natural corta con elegancia la untuosidad de cortes grasos como el lomo de cerdo, el pato o las costillas, mientras que sus azúcares naturales caramelizan ligeramente con el calor, regalando un acabado brillante y un perfil agridulce.

No sigas el camino fácil de aderezos artificiales; mejor prepara desde cero esta salsa de naranja auténtica. Al trabajar con fruta fresca recién exprimida, aceites esenciales extraídos de la cáscara y un buen fondo de cocción, se obtiene una preparación noble y adaptable a cualquier paladar y corte.

Receta de salsa de naranja para carnes Canva

Receta de salsa de naranja para carnes

Ingredientes:

Para la base:

2 tazas de jugo de naranja fresco recién exprimido y colado

La ralladura fina de 1 naranja grande (raspar únicamente la parte naranja)

2 cucharadas de jugo de limón amarillo o verde recién exprimido

1 taza de caldor de res, caldo de ave casero o caldo de vegetales sin sal añadida

Para el sofrito y condimentos:

1 cucharada de mantequilla sin sal (dividida en dos partes iguales) o aceite de oliva virgen extra

2 cucharadas de echalote o cebolla morada picada muy finamente

1 diente de ajo grande, finamente picado o prensado

1 cucharadita de jengibre fresco rallado (opcional)

1 cucharada de miel de abeja pura o azúcar mascabado (ajustar según el dulzor natural de las naranjas)

1 cucharada de salsa de soya baja en sodio

2 ramitas de tomillo fresco o 1 ramita pequeña de romero

Sal de mar y pimienta negra recién molida al gusto

Para dar textura (opcional):

1 cucharadita de maicena disuelta en 2 cucharadas de agua fría

Preparación:

Coloca una cacerola mediana o sartén profunda de fondo grueso a fuego medio. Derrite la mitad de la mantequilla (½ cucharada) junto con unas gotas de aceite para evitar que se queme. Añade el echalote o cebolla picada y cocina durante 2 a 3 minutos moviendo constantemente hasta que se torne translúcida y suave. Incorpora el ajo picado y el jengibre rallado; sofríe durante 30 segundos más hasta que liberen su aroma. Vierte el jugo de naranja recién exprimido, el jugo de limón y el caldo elegido dentro de la cacerola. Sube el fuego a medio-alto hasta que la mezcla rompa en un hervor suave. Añade la miel (o azúcar mascabado), la salsa de soya y las ramitas de tomillo fresco; reduce el fuego a medio y deja que la preparación hierva suavemente sin tapar durante 12 a 15 minutos. Retira con una cuchara cualquier espuma que pueda formarse en la superficie para mantener una salsa limpia y brillante. Remueve las ramitas de tomillo de la cacerola. Si deseas una salsa con mayor cuerpo para glasear carnes asadas, vierte la mezcla de maicena en hilo fino sobre la salsa hirviendo suavemente, batiendo sin cesar con un batidor de globo durante 1 minuto hasta que espese ligeramente y adquiera un aspecto translúcido. Apaga el fuego e incorpora la ralladura de naranja reservada junto con la media cucharada restante de mantequilla fría. Mueve la cacerola en círculos o bate suavemente hasta que la mantequilla se integre por completo. Prueba la salsa de naranja y rectifica el punto de sal y pimienta negra recién molida antes de servir caliente sobre la carne.

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¿Cuáles son los mejores cortes para la salsa de naranja?

Cortes de cerdo (lomo, solomillo, chuletas y costillas): Se recomienda pincelar la pieza con la salsa durante los últimos 10 a 15 minutos de cocción para crear un glaseado caramelizado.

Se recomienda pincelar la pieza con la salsa durante los últimos 10 a 15 minutos de cocción para crear un glaseado caramelizado. Aves (pechuga de pollo, muslos deshuesados, pavo y pato): La salsa aporta humedad y evita la sensación de sequedad; conviene cocinar la pieza a la plancha o al sartén y bañar las rebanadas con la salsa caliente justo al momento de emplatar.

Cortes de res (arrachera, filete mignon, rib eye o roast beef): La salsa funciona como acompañamiento servido en salsera aparte o en espejo en el fondo del plato.

Uso como marinada previa: Si deseas utilizar esta preparación para marinar carnes antes de cocinarlas, hazlo siempre en frío y reserva una porción limpia aparte antes de que entre en contacto con la carne cruda.

Salsa de naranja Canva

¿Cómo hacer salsa de naranja con toque mexicano?

Añade ½ chile chipotle adobado molido junto con el jugo de naranja o una pizca de chile de árbol seco troceado al sofrito inicial.

Sigue la receta paso a paso para dominar esta salsa de naranja para carnes en casa y obtendrás una emulsión estable y libre de amargor.