Algunas personas habitan el presente esperando a que algo malo suceda. Son hiperconscientes de sus sensaciones corporales; imaginan y ensayan conversaciones difíciles o posibles conflictos, conciben desenlaces adversos y ocupan buena parte su tiempo en sortear problemas que ellos mismos construyen en su mente. Así, parece que la ansiedad se ha convertido en una forma de vida.

Escucho en consulta con regularidad cómo las personas sufren diariamente episodios de ansiedad y se han acostumbrado a vivir con ella, aunque rara vez haya sido el motivo inicial por el que acudieron.

Llegan a consulta derivados por sus médicos, quienes se han dado cuenta de que las afecciones de sus pacientes no son orgánicas, de que están muy angustiados y que necesitan un proceso terapéutico.

En ocasiones, la ansiedad surge a raíz de episodios anteriores, quizá tuvieron un problema médico grave y, por lo tanto, quedaron advertidos de la vulnerabilidad del propio cuerpo. Marcados por la experiencia, quedan demasiado atentos a que ese episodio vuelva a ocurrir. ¿Cuándo se convierte esto en un problema? Cuando interrumpe el vivir, va limitando el mundo y se convierte en una idea principal del pensamiento.

Pero, ¿cuál es la diferencia entre ansiedad y angustia?

Ambas se usan en las conversaciones de manera indistinta, casi como sinónimos, pero es importante tratar de hacer algunas distinciones.

A partir de Freud, (Inhibición, síntoma y angustia), la angustia es parte de la respuesta de la mente ante un evento que resultó traumático. Una de las funciones de la mente es estar atenta a nuestros alrededores para identificar cualquier evento o signo que ponga en peligro nuestra supervivencia. Esto es parte de su “cableado” innato. Cuando la mente es sorprendida por un evento inesperado, marca una “interrupción” que termina siendo del orden de lo traumático. Como no puede manejar lo traumático, busca entonces mecanismos que le ayuden a estar preparada en caso de que se vuelvan a repetir. El resultado final es un estado de alerta constante del que parece imposible salir. En este caso, la mente siente que algo es inevitable y, aunque esté preparada, percibe que el evento se repetirá. Hay una sensación que parece oprimir el pecho, como si pudiera ahogar. Esto es la angustia.

Por otro lado, la palabra ansiedad está ligada en su origen con el latín anxius (angustia), pero sería más fácil pensarlo desde un cuerpo inquieto. Quizá tiene ansiedad por un evento que lo pone en tensión: un examen para un estudiante, una cita de trabajo o la anticipación a una conversación dolorosa. Aquí la ansiedad podría mostrarse más como el movimiento de pies, apretar los dientes, una tensión muscular (que puede devenir en contracturas o dolor de hombros), es como si el cuerpo estuviese preparándose para responder ante un peligro. A diferencia de la angustia, en la cual el cuerpo no se está preparando para actuar. Así, mientras en la ansiedad el cuerpo se prepara para una acción, en la angustia se prepara para un sobrecogimiento. Le Doux propone que “las amenazas, presentes o anticipadas, reales o imaginadas demandan una acción”.

En realidad, no se trata de momentos clínicos ni de tratamientos diferentes, sino de expresiones de una anticipación ante lo que la mente considera un peligro. Una diferencia importante reside en la experiencia subjetiva y en las respuestas defensivas que pueden acompañar a cada una: mientras que la angustia prepara para un sobrecogimiento —que daría lugar algo parecido a freeze (congelarse)—, la ansiedad prepara al cuerpo para la acción, como en las respuestas de lucha o huida.

Ahora el “congelarse” ante una acción no significa incompetencia ante el peligro: neurobiológicamente es una respuesta que tiene su origen en la capacidad de permanecer absolutamente quieto para no ser detectado por un depredador. También puede permitir evaluar la amenaza antes de responder, por ejemplo, ayudar a evitar respuestas impulsivas.

En realidad, ambas respuestas son normales para situaciones que la mente identifica como peligrosas o incluso posteriores a un momento que fue traumático y, por lo tanto, percibe como amenaza. Lo importante es cuidar que estas situaciones no ocupen la vida emocional y mental de cada persona. Si, por ejemplo, nos encontramos haciendo un pícnic, pero estamos tan alerta de que ocurra un suceso negativo y estamos incapacitados de disfrutar nuestro mundo, entonces es crítico. Es cuando estas respuestas resultan invasivas y no permitan trabajar, disfrutar y vivir cuando dejan de ser recursos ocasionales de protección y se convierten en una limitación. La vida empieza entonces a organizarse alrededor de aquello que tememos que pueda suceder. Así que cada uno puede preguntarse: ¿cuánto vive realmente comparado con cuánto vive anticipando a lo que teme?