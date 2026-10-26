Esponjosos muffins de amaranto para el desayuno

El pan dulce es casi obligado en el desayuno en México. Si no puedes vivir sin él, prepáralo en casa con ingredientes que te nutran, como el amaranto. Disfruta los beneficios de este superalimento con estos sencillos y esponjosos muffins de amaranto.

El amaranto ha estado en la dieta de las culturas mesoamericanas mucho antes de la llegada de los españoles, pero, ¿sabías que está catalogado como un pseudocereal? Esto significa que, estrictamente no es un cereal, aunque es muy similar en usos y propiedades.

Entre estas se encuentran el ser una gran fuente de proteínas, además de aportar minerales, ácido fólico, niacina, calcio, hierro, fósforo y vitaminas A, B, C, B1, B2 y B3. Todo esto lo hacen muy nutritivo, de ahí su popularidad en los últimos años.

Por si fuera poco, se trata de un alimento muy versátil, pues el amaranto se puede transformar en harina, granola, tamales, atole, galletas, bebidas, barritas y, por supuesto, panes. Disfruta un pan dulce, pero nutritivo, con estos muffins de amaranto.

El amaranto aporta proteínas, minerales, ácido fólico, niacina, calcio, hierro, fósforo y vitaminas A, B, C, B1, B2 y B3 Canva

¿Cómo hacer muffins de amaranto?

Ingredientes:

1 taza de harina de trigo

½ taza de amaranto inflado natural

2 huevos

1 plátano maduro

⅓ de taza de leche

¼ de taza de aceite vegetal

¼ de taza de azúcar

1 cucharadita de polvo para hornear

½ cucharadita de canela molida

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 pizca de sal

Preparación:

En un plato hondo, coloca el plátano y machácalo con un tenedor hasta tener un puré sin trozos grandes. En otro recipiente amplio, bate los huevos con el azúcar, usando un batidor de globo. Agrega el aceite, la leche y la vainilla, y mezcla. Finalmente, incorpora el plátano y revuelve para integrar. En un tazón aparte, mezcla la harina de trigo con el amaranto, el polvo para hornear, la canela en polvo y la sal. Vierte la mitad de los secos en la mezcla de plátano e integra de forma envolvente usando una espátula. Repite con el resto para lograr una masa húmeda sin grumos de harina. Prepara un molde para muffins cubriendo cada hueco con capacillos de papel. Si no tienes, engrásalos con un poco de aceite. Distribuye la mezcla en los moldes, llenando tres cuartas partes de la capacidad para que no se desborden cuando crezcan al hornearlos. Con estas cantidades, alcanza para entre 8 y 12 muffins de amaranto, según el tamaño. Lleva al horno precalentado a 180 °C de 20 a 25 minutos o hasta que, al introducir un palillo en el centro de los muffins, salga limpio. Saca del horno y deja reposar 10 minutos. Desmolda los muffins y déjalos enfriar por completo en una rejilla.

Disfruta tus muffins de amaranto como parte de tu desayuno o como un snack.

Si buscas un pan sin azúcar refinada, existen sustituciones que puedes hacer. Lo más sencillo es utilizar un plátano grande y bien maduro, para que sus azúcares naturales endulcen tus panquecitos.

Otra opción es utilizar algún edulcorante sin azúcar ni calorías. La cantidad dependerá del producto que elijas, solo recuerda que estos ingredientes no se recomiendan para su consumo en niños.

Finalmente, puedes añadir un extra de fibra usando harina de trigo integral en lugar de blanca.

Con esta receta y recomendaciones, tus muffins de amaranto serán una opción deliciosa para tus desayunos.