El pay banoffee conquista paladares alrededor del mundo como un postre frío sin horno que equilibra texturas y dulzor en cada rebanada. Esta preparación combina una base crujiente de galleta, una capa generosa de dulce de leche o cajeta, rodajas de plátano fresco y una cubierta suave de crema batida.

La historia de esta receta comenzó en 1971 dentro de Inglaterra, cuando el chef Ian Dowding y Nigel Mackenzie, propietario del restaurante The Hungry Monk en East Sussex, unieron talento para crear un platillo inédito. Ambos buscaban replicar una tarta estadounidense de caramelo y café de la famosa pastelería Blum's de San Francisco.

El pay banoffee es un postre inglés. Foto: ChatGPT

Durante sus primeros experimentos en la cocina, el caramelo tradicional siempre endurecía demasiado al enfriarse y arruinaba la consistencia del pastel. Dowding solucionó el problema al hervir una lata cerrada de leche condensada durante varias horas hasta transformar su contenido en un toffee suave, brillante y cremoso.

Tras probar combinaciones fallidas con frutas ácidas como manzana y mandarina, Mackenzie propuso integrar plátano sobre la crema caramelizada y ambos comprobaron al instante que acertaron. El restaurantero bautizó el invento como banoffee, fusionando las palabras inglesas banana y toffee, y lanzó el postre hacia la fama internacional.

Ingredientes del pay banoffee

Esta receta rinde entre 8 y 10 porciones generosas y utiliza insumos accesibles que encuentras fácilmente en cualquier supermercado de México.

Base: 200 gramos de galletas Marías o tipo Digestive molidas (aproximadamente 1 ½ tazas) y 90 gramos de mantequilla sin sal derretida (1 barra).

200 gramos de o tipo Digestive molidas (aproximadamente 1 ½ tazas) y 90 gramos de derretida (1 barra). Relleno: 1 lata de dulce de leche (380 a 400 gramos) o cajeta espesa y 3 plátanos maduros pero firmes cortados en rodajas.

Cubierta: 1 ½ tazas (360 mililitros) de crema para batir muy fría, 2 cucharadas de azúcar glass y 1 cucharadita de extracto de vainilla .

Decoración opcional: Chocolate amargo rallado o cocoa en polvo al gusto para terminar el montaje.

Pasos de preparación del pay banoffee

Inicia formando la base al mezclar las galletas molidas con la mantequilla derretida hasta conseguir una textura similar a la arena húmeda. Presiona esta preparación con firmeza sobre el fondo y las paredes de un molde para pay de 22 o 23 centímetros, preferentemente desmontable, apoyándote con la base plana de un vaso.

Lleva el molde directamente al refrigerador durante al menos 30 minutos para que la mantequilla solidifique y la costra adquiera firmeza. Una vez fría la base, extiende el dulce de leche o la cajeta con una espátula formando una capa uniforme y coloca encima todas las rodajas de plátano cubriendo por completo la superficie.

La preparación del pay banoffee no requiere horno. Foto: ChatGPT

Vierte la crema para batir muy fría en un tazón amplio junto con el azúcar glass y el extracto de vainilla. Bate a velocidad media-alta hasta lograr picos suaves y firmes, vigilando constantemente la consistencia para evitar sobrebatir la mezcla y provocar que la grasa se corte.

Cubre los plátanos con la crema batida utilizando una espátula o una manga pastelera para darle volumen y presentación al postre. Espolvorea chocolate amargo rallado o cocoa en polvo sobre la superficie y refrigera el pay durante un mínimo de 2 horas antes de desmoldar, cortar y servir.

Consejos para que el pay banoffee quede perfecto

Si prefieres elaborar una cajeta o dulce de leche casero en pocos minutos, cocina a fuego medio una lata de leche condensada junto con 70 gramos de mantequilla y un tercio de taza de azúcar mascabado. Mueve la mezcla sin detenerte durante 5 minutos hasta que espese y adquiera un tono dorado intenso.

El pay banoffee puede rendir hasta ocho porciones. Foto: ChatGPT

Para evitar que el plátano se oxide y pierda su color fresco cuando preparas el postre con varias horas de anticipación, rocía ligeramente las rodajas con unas gotas de jugo de limón antes de acomodarlas. Este truco sencillo conserva intacta la apariencia de la fruta sin alterar el sabor dulce del relleno.

Mantén el pay banoffee dentro del refrigerador hasta el instante exacto de llevarlo a la mesa, garantizando así que la crema batida conserve su estructura firme y la galleta mantenga su textura crujiente. Con estos pasos precisos, disfrutarás en casa el clásico británico creado por Ian Dowding y Nigel Mackenzie.