Deliciosos hot cakes de avena sabor pay de nuez, con el sabor de otoño

El otoño sabe a nueces y especias. Incorpora estos sabores a tu desayuno con unos deliciosos hot cakes de avena sabor pay de nuez. Una base saludable con un toque dulce que sabe a postre.

¿Sabías que las primeras recetas de pay de nuez publicadas aparecieron en 1886? Con el tiempo se volvió un clásico de Día de Acción de Gracias y Navidad, que coinciden con la temporada de otoño e invierno, así como con la época de recolección de la nuez pecana.

Este postre combina todo lo que nos recuerda al otoño: nuez, canela, azúcar, mantequilla. En México cada vez es más común encontrarlo en diferentes pastelerías, pero si no quieres comprar un pay por miedo a acabártelo solo, hay una solución.

Prepara unos hot cakes sabor pay de nuez, una opción perfecta para el desayuno que combina la textura de los clásicos pancakes con el toque tostado de las nueces y el aroma de las especias. La avena suma fibra, aunque no necesariamente es un platillo light.

El pay de nuez es un clásico de la temporada otoño-invierno por la mezcla de sabores e ingredientes Canva

¿Cómo hacer hot cakes de avena sabor pay de nuez?

Ingredientes:

1 taza de hojuelas de avena natural

1 huevo

½ taza de leche

½ plátano maduro

¼ de taza de nueces pecanas picadas

1 cucharadita de polvo para hornear

1 cucharadita de extracto de vainilla

½ cucharadita de canela molida

1 cucharada de miel de maple

1 pizca de sal

Mantequilla o aceite en aerosol para engrasar la sartén

Preparación:

Muele las hojuelas de avena en la licuadora o procesador de alimentos hasta tener una harina fina. Coloca el polvo de avena en un recipiente y mézclala con la canela, la sal y el polvo para hornear; reserva. En la licuadora, vierte la leche y agrega el huevo, el plátano, la vainilla y la miel de maple. Licúa hasta que todos los ingredientes estén integrados. Incorpora la mezcla de harina en dos partes, licuando entre cada una para que se integre. Evita procesar demasiado tiempo, solo lo necesario para incorporar. Con la licuadora apagada, añade las nueces picadas y revuelve con una cuchara para mezclar. Deja reposar la mezcla por 5 minutos para que tome mejor consistencia. Tip: si después del reposo está muy densa la mezcla, añade un poco de leche. Calienta una sartén antiadherente a fuego medio-bajo y engrásala ligeramente con mantequilla o aceite. Vierte una porción de la mezcla de hot cakes sabor pay de nuez (aprox. ¼ de taza) y deja cocinar. Cuando se formen pequeñas burbujas en la superficie y los bordes comiencen a verse firmes, voltea con una espátula. Cocina del otro lado por uno o dos minutos, hasta que esté ligeramente dorado y bien cocido por dentro. Sirve los hot cakes y decora con nuez picada, natural o garapiñada, además de un poco de miel de maple. Si quieres ese sabor a postre más marcado, acompaña con un poco de crema batida, también puedes usar yogur griego para una versión más ligera.

Disfruta de todo el sabor del otoño con estos deliciosos hot cakes sabor pay de nuez y olvídate de la regla de que no se puede comer postre en el desayuno.