La época decembrina está llena de reencuentros, fiestas, pero también, compras. Los centros comerciales se llenan con personas en busca de los regalos de Navidad. Para hacer una pausa en medio del caos, conoce algunos espacios gourmet para comer rico y descansar.

¿Te has dado cuenta que cada vez crece más el interés por los productos gourmet? Desde hace algunos años, las personas no buscan solo comer y beber, sino vivir experiencias y probar productos que despierten sus sentidos.

Aunque el concepto gourmet suele asociarse a precios elevados, no necesariamente es así. Lo que sí distingue estos productos es su calidad, pues se elaboran con la mejor materia prima y a través de procesos cuidados, muchas veces artesanales.

En la Ciudad de México hay establecimientos especializados donde podemos encontrar ingredientes de diferentes partes del mundo. Sin embargo, algunos centros comerciales y tiendas han abierto espacios donde no solo puedes comprar, también probar.

Estos lugares tienen desde islas con diferentes tipos de comidas, hasta áreas con mesas para disfrutar lo mismo de sushi que de tapas con una copa de vino o un postre con café de especialidad. Aquí te recomendamos algunos que no te puedes perder.

La comida gourmet va más allá del precio, se refiere a la calidad de los productos Canva

La Europea

Esta tienda, nacida en 1953, se ha convertido en un referente no solo por la venta de vinos y licores, sino por su oferta de productos gourmet, especialmente atractiva durante las fiestas decembrinas, cuando ofrecen desde bacalao y vino espumoso para la cena, hasta opciones para regalar, como sus populares canastas.

Sin embargo, este año decidieron ir más allá e inauguraron un espacio gourmet dentro del Centro Santa Fe. En esta sucursal no solo podrás comprar tus productos favoritos, también hay espacio para la degustación.

Entre sus propuestas destaca una enoteca donde puedes explorar diferentes etiquetas a través del servicio de copeo. Además, puedes disfrutar de baguettes, focaccias, tablas de charcutería, ensaladas y otros platillos que puedes combinar con sus vinos y destilados.

Finalmente, para la digestión, tienen una barra de café italiano de especialidad con opciones clásicas como el espresso, capuccino y latte, pero también con matcha y chocolate, que puedes acompañar con su selección de postres.

Ubicación: Centro Santa Fe (Vasco de Quiroga 3800, Santa Fe, Contadero, alcaldía Cuajimalpa de Morelos, CDMX).

La Europea abrió una nueva experiencia con vinos y comida gourmet Cortesía La Europea

Experiencia Gourmet en Liverpool

Liverpool es una de las tiendas departamentales más populares en México, reconocida por sus famosas ventas nocturnas, área de dulces y hasta un carrusel en una de sus sucursales en la CDMX. Sin embargo, en los últimos años ha destacado por su propuesta gastronómica.

Lo que inició con un restaurante y cafeterías al interior de sus tiendas, se transformó en un concepto bajo el nombre de Experiencia Gourmet Liverpool, donde se combina la gastronomía nacional e internacional con productos gourmet, vinos y cafetería.

Esta experiencia se basa en islas de comida que van desde tacos y hamburguesas, hasta sushi, pastas y, por supuesto, panadería y postres.

Además, han hecho colaboraciones para presentar menús temáticos inspirados en series, películas y personajes. Un ejemplo fue el menú para el final de Stranger Things y la última temporada de Bridgerton, ambas producciones de Netflix.

Ubicación: esta experiencia está disponible en diferentes sucursales, incluyendo Galerías Insurgentes (Avenida Insurgentes Sur 1310, Colonia del Valle, alcaldía Benito Juárez, CDMX).

Liverpool amplio su oferta de dulcerías y restaurante a una experiencia gourmet Facebook Liverpool

La Terraza Palacio

El Palacio de Hierro se ha caracterizado por ser una tienda departamental donde la percepción de lujo predomina y esto se ha transferido a su propuesta gastronómica. De ser famoso por sus galletas que inundan con su olor la dulcería, la oferta se amplió.

En sus tiendas encuentras un espacio gourmet donde puedes comprar productos de todo tipo, tanto nacionales como importados. Desde conservas hasta vinos, aderezos y café, tienen todo para llevar a casa.

Sin embargo, también cuentan con otras propuestas donde destaca La Terraza. Ubicada en algunas sucursales, reúne diferentes propuestas gastronómicas en un solo lugar. Dependiendo la tienda, encuentras tacos, mariscos, comida española, churros y panadería de la mejor calidad.

Ubicación: La Terraza Palacio está disponible en diferentes sucursales, incluyendo Perisur (Periférico Sur 4690, Jardines del Pedregal de San Ángel, alcaldía Coyoacán, CDMX).

Las compras pueden llegar a ser cansadas, date un break en estos espacios gourmet que encuentras en algunos centros comerciales. La oferta y variedad es amplia; disfruta desde una baguette hasta una copa de vino.