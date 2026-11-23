Con mi solidaridad para Alessandra Rojo de la Vega, atacada por ser mujer con poder.

"Con un estilo más ponderado que el de su antecesor, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, comparte los fines de control total del Estado. Aunque recurre por conveniencia a un discurso en el que se declara demócrata, ha venido tomando y consolidando el control de todos los equilibrios al Poder Ejecutivo. En la actualidad, además del Ejecutivo, controla al estilo soviético al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a su partido, Morena, y permanentemente ataca a la prensa independiente y partidos de oposición. Ahora se ha propuesto completar el control también del organismo electoral, que originalmente era autónomo. Desde la conferencia de prensa diaria, que dura aproximadamente dos horas, con la mayoría de los periodistas pagados por el poderoso jefe de Comunicación de su gobierno (pero fiel a AMLO), Jesús Ramírez y una capacidad de influencia notable, la Presidenta la ha emprendido contra los expresidentes del organismo electoral para tratar de librar a su partido de connivencia con la corrupción descubierta en forma por demás escandalosa, en la persona de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, un activo del partido Morena. Es muy probable que, aprovechando el escándalo, la Presidenta —posiblemente orientada por su antecesor— decida enviar una propuesta de reforma electoral que devuelva al Estado el control de las elecciones. Lo haría pasadas las elecciones”. Embassy/APEC/Mexico/25th OCT.

“Como tema de conversación, sugiero hacer un reconocimiento a varios de los programas sociales y a una importante reducción de la pobreza por ingresos, gracias al aumento al salario mínimo. Son temas sensibles para la presidenta Sheinbaum y harán que la conversación fluya. Desafortunadamente esta mejora en los índices de desigualdad, no se ha traducido en crecimiento económico, con un promedio menor al 1% en los últimos ocho años. La incertidumbre jurídica (las cortes federales y locales dependen del gobierno federal), la inmensa dependencia para con Estados Unidos, agudizada por el carácter errático del presidente norteamericano y un clima de violencia, intenso en varias regiones del país, dificultan la decisión de invertir. Recientemente, diez trabajadores de una empresa minera extranjera fueron secuestrados y asesinados. Las empresas tienen que dedicar crecientes recursos a la seguridad, sin que nada esté garantizado. Las policías locales, con presupuestos reducidos, son frecuente blanco de extorsión y/o cooptación por parte de la delincuencia. Sugiero posponer cualquier invitación hasta después de las elecciones de 2027 e informar detalladamente a las empresas sobre la realidad mencionada. Emb/APEC/MexicanPresident/

“No es exagerado afirmar que la Presidenta mexicana lleva a cabo una variación de revolución cultural pero ‘a la mexicana’, con el fin de neutralizar o desactivar una creciente oposición a su importante proyecto político de avanzada. Con habilidad —y un importante presupuesto para apoyo a la población más vulnerable—, Sheinbaum ha logrado que conviva su propuesta de gobierno a la que llama de ‘prosperidad compartida’ con la amenazante presencia de Estados Unidos como vecino incómodo. La popularidad presidencial sigue muy alta aunque la de su gobierno recibe calificaciones más modestas. Nuestras empresas, que pueden ofrecer precios competitivos, ganan muchas licitaciones y contratos tanto en el sector gubernamental como en el privado; ganarían mas si no fuera por regulaciones del T-MEC y por los estadunidenses que no disimulan su oposición a que crezca nuestra inversión. Sugiero, mientras continúan las negociaciones comerciales con EEUU, evitar la conversación directa sobre temas económicos y, en cambio, proponer un aumento significativo en el número de estudiantes con becas para intercambio entre ambos países y propuestas de intercambio cultural”. Emb/APEC/Sheinbaum/Nov03

Las cumbres, como la de la APEC celebrada la semana pasada en Shenzhen, China, tienen algo de teatral. Todos simulan no saber. La presidenta Sheinbaum preparó un discurso para los medios de comunicación y para los incautos, entre los cuales no cuento a los presidentes y diplomáticos sentados en los mejores lugares. Estos se comprometen a no entornar los ojos al oír afirmaciones cuánticas. Antes de escuchar a la Presidenta mexicana leyeron las tarjetas preparadas cuidadosamente por sus respectivas cancillerías. A su vez éstas están alimentadas por la información que sistemáticamente envían sus embajadas. (Pongo tres ejemplos de regímenes imaginarios distintos). La mandataria puede decir que vivimos en el paraíso pero los y las mandatarias saben de las madres buscadoras, saben de la violencia en Sinaloa, saben de la indefensión de las empresas por la incertidumbre jurídica y saben, también, de la corrupción que corroe al partido Morena. Saben de las próximas elecciones y del desliz en las encuestas del partido en el poder. Pero no entornan los ojos y piden lo mismo para ellos.