La colonia Roma se ha convertido en uno de los lugares favoritos de la Ciudad de México entre los foodies por su amplia oferta gastronómica. Pero entre todos esos lugares, destacan aquellos restaurantes dentro de antiguas casonas que vale la pena descubrir.

La historia de la colonia Roma se remonta a principios del siglo XX, durante el Porfiriato, con una apariencia moderna, funcional y próspera, al nivel de las ciudades europeas, tal como le gustaba al general Porfirio Díaz.

Por esa razón es una zona muy rica arquitectónicamente. Entre sus edificaciones destacan las casonas, que se caracterizan por su gran tamaño y detalles como enormes escaleras, patios amplios, vitrales, balcones, techos altos y salones.

Estas antiguas residencias reflejan diferentes corrientes arquitectónicas del siglo XX, desde la influencia francesa hasta el art decó, art nouveau y el estilo neocolonial. Todo esto ha hecho que mantengan su valor arquitectónico hasta la actualidad.

Por eso muchas están protegidas y manteniendo su estilo y esencia pese a pasar de residencias a otros espacios. Esto permite visitar estos lugares y viajar en el tiempo, mientras compras cosas en un bazar, disfrutas una exposición de arte o tomas una copa de vino.

Los restaurantes son uno de los negocios que más han aprovechado las casonas para crear propuestas culinarias únicas y otras que combinan la mixología y la vida nocturna. Estas son cinco opciones para pasarla bien y comer rico en la Roma.

Las casonas en la Roma son ahora espacios para comer y convivir con amigos y familia Facebook Madre Café

SOMMA Rooftop Bar

En el último piso de una casona de la Roma norte, se encuentra este rooftop que forma parte de SOMMA, un proyecto que busca quitarle la solemnindad al vino y esa idea de que es una bebida “refinada” que solo se bebe en ocasiones especiales.

El servicio empieza alrededor de las 2 de la tarde, pero es un lugar perfecto para disfrutar con amigos después del trabajo, pues permite disfrutar un buen vino de su oferta de etiquetas muy bien seleccionadas, con buena comida y un gran ambiente.

Lo mejor es que no necesitas ser experto en vino, pues su personal puede guiarte para encontrar uno que te guste y se convierta en tu nuevo favorito.

Para comer, en su menú encuentras desde unos tacos de gaonera o una pasta arrabiata con camarones salteados, hasta una hamburguesa de carne de res wagyu, acompañada de papas trufadas o una pizza con queso gorgonzola, pera y miel.

Ubicación: Cozumel 48, Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Somma Rooftop bar busca quitarle lo solemne al vino Cortesía Somma Rooftop Bar

Blanco Colima

Dentro de una casona de estilo porfiriano en la calle de Colima, con vitrales, mosaicos, mármol y otros detalles arquitectónicos que nos remontan a inicios del siglo XX, es encuentra este restaurante ideal para ir con tu pareja o amigos.

Bajo un concepto donde la música y la coctelería forman parte esencial de la experiencia, Blanco Colima ofrece desde comida a la carta, acompañada de cocteles de autor, como un Martini de dátil con mezcal o un Mediterráneo spritz con prosseco y licor de 43, hasta un menú degustación.

Este es una excelente oportunidad para disfrutar la esencia del lugar. Entre sus platillos insignia se encuentran el tartar de atún aleta azul con caviar de esturión Osetra, gazpacho de jitomate, ravioles confit de pato y el clásico filete Wellington.

Ubicación: Colima 168, Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Blanco Colima ofrece desde comida a la carta hasta menú degustación Facebook Blanco Colima

Huset Cocina de Campo

También en la calle de Colima, en la Roma Norte, se encuentra este restaurante que apuesta por ofrecer un ambiente relajado y un menú inspirado en la cocina de campo donde los ingredientes de temporada son protagonistas.

Aunque la casona que lo alberga tiene más de 100 años de antigüedad, la decoración recrea el ambiente campestre contemporáneo, un espacio perfecto para compartir en familia o para una reunión con amigos.

En su menú encuentras desde opciones de brunch para un domingo en la mañana, hasta pizzas en horno de piedra, cortes de carne, ensaladas con vegetales a la leña y postres, todo acompañado de cocteles de autor.

Ubicación: Colima 256, Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Huset Cocina de Campo ofrece una experiencia campestre en medio de la CDMX Facebook Huset Cocina de Campo

Madre Café

Un lugar que se ha vuelto un clásico en la colonia Roma es Madre Café, donde no solo encuentras buen café, sino rica comida, vino, cocteles y un espacio decorado según la temporada. El ambiente es tanto familiar como relajado para ir con amigos.

La casa que alberga este restaurante fue construida en 1932 para don Antonio Peláez y su esposa e hijas por el arquitecto Lewis Lamm Martínez y su padre Lewis Lamm Payne. Al ser un espacio tan amplio, permite tener una parte de restaurante y una terraza para pasar una tarde con amigos.

Su menú abarca del desayuno a la cena, con opciones dulces como unos pancakes esponjosos de banana cream y otras saladas como los chilaquiles con chicharrón de La Ramos.

Para la comida y la cena encuentras desde croquetas de jamón serrano y tostadas de atún como entrada, hasta una hamburguesa con mantequilla de tuétano, pizzas y pastas.

Ubicación: Orizaba 131, Roma Norte, Cuauhtémoc, CDMX.

Si amas lugares con historia, la arquitectura, la buena comida y los cocteles, estos restaurantes dentro de casonas en la colonia Roma son una excelente opción para visitar cualquier día de la semana.