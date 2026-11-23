Los mercados financieros de Estados Unidos, y con ellos buena parte del mundo, llevan meses debilitándose. La lectura fácil, la que se instala rápido en los titulares, dice que todo comenzó con la salida de Jensen Huang de Nvidia, o la llegada de los demócratas a tomar el Congreso de EU al ganar las elecciones intermedias a principios de noviembre. La cronología no lo respalda.

Nvidia acumula una caída de 48% frente a su máximo histórico de 243.37 dólares del pasado 6 de octubre de 2026 a la fecha, Oracle de 35% y CoreWeave de 54%. Eran los cohetes del ciclo y ya venían perdiendo impulso antes de que el nombre de Huang entrara en la conversación.

El episodio de su salida y el cambio de régimen en la compañía funcionaron como detonante psicológico, no como causa. Lo que cayó fue la confianza en una tesis: que cientos de miles de millones de dólares en centros de datos, chips y modelos se pagarían solos con ingresos que todavía no existen en esta industria.

Ésa es la fragilidad de fondo. Durante dos años, Nvidia fue algo más que proveedor: fue banquero de facto de buena parte del sector, con apuestas enormes en empresas que, a su vez, le compraban chips y tarjetas gráficas. Críticos como el académico Gary Marcus lo han advertido: si el financiador cambia de actitud, varias firmas “neocloud” quedan expuestas. La directora general interina, se especula, sería menos proclive a rescatar a quien se sobrecomprometió.

La semana pasada se vio un anticipo. El 13 de noviembre, una cuenta especializada reportó el desplome de un billón de dólares en 40 minutos, y un analista de Bloomberg describió bancos que se deshacen de préstamos ligados a la IA, compradores de bonos tecnológicos que dicen “no más” y fondos de cobertura en retirada. Con costos de financiamiento al alza, los billones de deuda adicional que se avecinan serán mucho más difíciles de colocar.

En ese contexto debe leerse la oferta pública de Anthropic. Lo que consta es lo siguiente: la compañía aspiraba a una valuación de 2 billones de dólares que logró por unos minutos el primer día de cotización, pero hoy se da por satisfecha, a pesar de valer al cierre del pasado viernes 1.16 billones de dólares. Y seguirá cayendo, pues lo que vimos el pasado jueves fue nada más y nada menos que el mismo esquema de financiamiento circular del que les he hablado desde hace más de un año, pero ahora aplicado a una OPI.

Inversionistas, proveedores y clientes se financian entre sí: el dinero sale de un actor, entra a otro y regresa como ingreso. Que una empresa en esa posición saliera a bolsa con prisa, antes de que el sentimiento cambiara del todo, es una lectura legítima que muchos comparten, y deja una consecuencia cierta: fundadores y primeros inversionistas se volvieron inmensamente ricos, mientras el riesgo pasó a manos de quienes compraron después. Hablar de fraude es otra cosa, que corresponde determinar a reguladores y tribunales, no a una columna. Lo que sí es exigible es transparencia.

El problema de fondo es económico y tecnológico. Entrenar los modelos es carísimo: se reporta que sólo la familia Claude 5.5 costó 10 mil millones de dólares. La inferencia también cuesta, la competencia es feroz, los precios bajan y las utilidades se vuelven una promesa.

A eso se suma la fiabilidad. Diversos estudios no encuentran retorno claro de la inversión, y el llamado efecto Klarna, empresas que recontratan personas tras presumir que la IA las reemplazaría, muestra la distancia entre el discurso y la práctica. Un sistema que falla al seguir instrucciones no es un cimiento sólido para sostener la economía.

Hay también un riesgo de seguridad que no puede minimizarse. La misma tecnología que automatiza tareas puede automatizar ataques: más rápidos, más baratos, más numerosos. Si las empresas, los gobiernos y los servicios públicos dependen de sistemas que aún no son confiables, la vulnerabilidad es colectiva.

Los primeros en capitalizar fueron pocos y ya cobraron. Los que pagarán son, como casi siempre, los trabajadores y las familias. En EU, los fondos de retiro 401(k) replican índices como el S&P 500 o el Nasdaq, hoy concentrados en unas diez empresas, la mitad de ellas dependientes de la IA.

En México conviene preguntarse qué exposición indirecta tienen las afores y los fondos de inversión a esos mismos índices, es una pregunta que las autoridades deberían responder con claridad. A ello se suman empleos y presupuestos ligados al auge, proveedores de la cadena tecnológica y las economías que dependen del comercio con EU. No hay que entrar en pánico, pero sí en prudencia: revisar la concentración del ahorro, entender qué se tiene y no confiar en que “lo automático” proteja.

La tecnología seguirá existiendo, y probablemente será útil. Pero la factura de haberla sobrevalorado se está emitiendo ahora, y no llegará a quienes ya se llevaron las ganancias.