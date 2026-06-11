Habrá productos 100% oaxaqueños en CDMX: visita Casa Hecho en Oaxaca

México esconde grandes tesoros e historia en cada uno de sus 32 estados; Oaxaca es un ejemplo, pues tiene algo que enamora a cualquiera. Para disfrutar sus sabores y cultura, llega “Casa Hecho en Oaxaca” a la Ciudad de México durante la temporada mundialista.

Oaxaca cuenta con una riqueza y diversidad cultural inmensa, que se refleja en su gastronomía, tradiciones y patrimonio histórico. De hecho, es la entidad con mayor diversidad étnica y lingüística, pues alberga 16 grupos indígenas y un pueblo afromexicano.

Lo que identifica a Oaxaca tanto dentro como fuera del país, es su gastronomía y artesanías. Se trata de uno de los principales centros artesanales de México, con piezas de barro negro y textiles hechos con telar de cintura.

Finalmente, sus tradiciones culinarias unen nuestras raíces con lo contemporáneo. ¿Quién no ha probado su mole negro, sus tamales o las tlayudas? Para acercar a los turistas que vendrán al Mundial con este estado, llegó a CDMX "Casa Hecho en Oaxaca".

La gastronomía oaxaqueña es muy conocida en México y el mundo Canva

Casa Hecho en Oaxaca reúne a artesanos, productores y marcas oaxaqueñas

Durante la temporada mundialista abrirá en la CDMX “Casa Hecho en Oaxaca”, un espacio que reúne a 50 artesanos, productores y marcas oaxaqueñas. El objetivo es acercar a los turistas y locales un poco de su riqueza cultural, gastronómica y turística.

Como explica Anjuly Saavedra, subsecretaria de Crecimiento y Desarrollo Económico del Gobierno de Oaxaca, hablar de “Hecho en Oaxaca” no es algo nuevo, se trata de una certificación que obtienen muchos productos elaborados por manos oaxaqueñas.

El objetivo es no solo que sea reconocido el trabajo de artesanos y productores en otros lugares, también busca ampliar su comercialización a través de espacios como “Casa Hecho en Oaxaca” que esta vez llega a CDMX con su tercera edición.

De esta forma, se crean canales directos que garantizan el comercio justo, haciendo que el beneficio sea mayor para las manos productoras. Finalmente, como explica la subsecretaria, también abre canales para que los productores hagan negocios a largo plazo.

Casa Hecho en Oaxaca acerca a los artesanos con los compradores Canva

¿Dónde está Casa Hecho en Oaxaca?

“Casa Hecho en Oaxaca” abrió sus puertas en las Oficinas Representativas del Gobierno de Oaxaca en la CDMX, ubicadas en la calle de Shakespeare 68, colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.

Este espacio estará disponible hasta el 28 de junio, de 10 de la mañana a 7 de la noche. La entrada es gratuita, así que solo necesitas llevar dinero para comprar tus productos oaxaqueños.

¿Qué habrá en Casa Hecho en Oaxaca?

En "Casa Hecho en Oaxaca" podrás comprar desde artesanías como textiles, productos de barro negro, artesanías talladas en madera, joyería y artesanías, hasta alimentos.

Esta vez no va a haber muestra gastronómica ni espacio para comer tamales, tlayudas u otras delicias oaxaqueñas, pero sí podrás comprar mezcal, destilados, café, mole, sal de gusano y otros productos para llevar a casa.

Además, como explica la subsecretaria, habrá actividades culturales, artísticas y activaciones por parte de los productores. Como puedes ver, se trata de una experiencia completa que nos acerca a Oaxaca.

Descubre todo lo que tiene Oaxaca para ofrecer en Casa Hecho en Oaxaca Gobierno de Oaxaca

Casa Hecho en Oaxaca llega a Guadalajara

Los turistas en la CDMX no serán los únicos que podrán disfrutar de los productos elaborados por manos oaxaqueñas. En Guadalajara llegará "Casa Hecho en Oaxaca" al Museo Cabañas a partir del 12 de junio.

El objetivo es seguir difundiendo este estado para atraer a más personas no solo a que compren lo hecho en Oaxaca, sino a que visiten este estado.

Aunque actualmente el mercado es muy diverso y podemos encontrar cosas de prácticamente cualquier parte del mundo en CDMX y otras ciudades de México, siempre será muy importante apoyar el comercio local.

Afortunadamente, hoy muchos productos oaxaqueños cuentan con el sello que los identifica. Así que, si encuentras en el supermercado algo que asegura ser oaxaqueño, revisa que cuente con la certificación Hecho en Oaxaca en la etiqueta.

De esta forma garantizas que las ganancias van directamente a las manos de quienes están detrás. Mientras, aprovecha estos días para visitar Casa Hecho en Oaxaca en la CDMX y descubre todo lo que este estado tiene para ofrecer.