En inicio del Mundial, Metro anuncia cierre de estaciones en Línea 2

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México cerró este jueves seis estaciones de la Línea 2 debido a un operativo temporal y afectaciones derivadas de las lluvias registradas en distintos puntos de la capital.

Las estaciones cerradas son Bellas Artes, Hidalgo, Pino Suárez, Chabacano, Allende y Zócalo/Tenochtitlan, todas sin servicio “hasta nuevo aviso”, según confirmó el director general del Metro, Adrián Rubalcava, a través de redes sociales oficiales.

Qué estaciones de la Línea 2 están cerradas

De manera temporal, las estaciones Bellas Artes, Hidalgo y Pino Suárez de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México se encuentran cerradas al público usuario”, informó el funcionario.

Horas antes, el propio STC Metro había comunicado el cierre de Chabacano, Allende y Zócalo/Tenochtitlan, aunque posteriormente el perímetro de suspensión se amplió sobre la llamada línea azul, una de las más utilizadas por quienes se trasladan entre el sur y el centro de la ciudad.

Minutos después, el Metro precisó que en Bellas Artes Línea 2 ya no existía ascenso ni descenso de pasajeros y reiteró que las estaciones permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.

Alternativas para llegar al Centro Histórico

El organismo recomendó utilizar como alternativas las estaciones Pino Suárez de Línea 1, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes de Línea 8, además de prever mayores tiempos de traslado durante la jornada.

El cierre parcial de estaciones ocurre en una de las zonas con mayor flujo de pasajeros de la capital y ha provocado complicaciones en los accesos hacia el Centro Histórico durante las primeras horas del día.

La estación Hidalgo del Metro de la Línea 2 es una de las que permanece cerrada. Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

Metro implementa marcha de seguridad por lluvias

De manera paralela, el sistema informó que las lluvias obligaron a implementar marcha de seguridad en las Líneas 3, 4, 5 y 9, una medida que reduce la velocidad de los trenes para garantizar trayectos seguros ante presencia de humedad en vías.