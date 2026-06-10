¿Qué pasó realmente en la Casa de Cañitas? La historia que dividió a México

La historia de Cañitas es una de las leyendas urbanas más famosas de la Ciudad de México. Aunque alcanzó su mayor popularidad a finales de los años 90, todavía despierta curiosidad entre quienes disfrutan de los relatos paranormales y buscan conocer los misterios más inquietantes del país.

Para muchos se trata de un caso real que desafía toda explicación; para otros, es simplemente una historia que alimentó el imaginario del terror mexicano. Lo cierto es que, décadas después, el nombre de Cañitas sigue provocando escalofríos.

Si nunca has escuchado hablar de este caso o quieres recordar por qué causó tanto impacto, aquí te contamos la historia detrás de la famosa Casa de Cañitas.

Historia de la Casa de Cañitas

Ubicada en la CDMX, la llamada Casa de Cañitas se convirtió en uno de los sitios más conocidos del terror mexicano debido a los supuestos fenómenos paranormales que habrían ocurrido en su interior.

La historia se popularizó gracias a Carlos Trejo, quien relató en su libro los extraños sucesos que, según su versión, vivió junto con otras personas dentro del inmueble.

De acuerdo con el relato, todo comenzó en 1982, cuando un grupo decidió jugar con la ouija en una vivienda ubicada sobre la calle Cañitas. El objetivo era contactar al exnovio fallecido de la hermana del autor. Sin embargo, la sesión habría tomado un rumbo inesperado cuando uno de los participantes entró en trance.

A partir de ese momento, según la narración, comenzaron a registrarse apariciones, ruidos extraños y una supuesta maldición relacionada con la figura de un monje que acechaba a quienes habitaban la casa.

¿De qué trata la historia de Cañitas?

Según el libro publicado en 1995, los habitantes de la vivienda fueron víctimas de una serie de eventos sobrenaturales que alteraron por completo sus vidas.

Entre los hechos descritos se encuentran apariciones inexplicables, sonidos aterradores y la presencia constante de un monje que perseguía y atemorizaba a quienes estaban en el lugar.

El relato también menciona la muerte de algunas personas cercanas a Carlos Trejo, sucesos que el autor vinculó con los fenómenos paranormales ocurridos tras la sesión de ouija.

Aunque la historia alcanzó una enorme popularidad y convirtió a Cañitas en un referente del terror mexicano, también generó opiniones divididas. Mientras algunos la consideran una de las experiencias paranormales más impactantes del país, otros aseguran que se trata únicamente de una leyenda urbana.

Historia de la Casa de Cañitas Foto: Cuartoscuro.com

¿Dónde está la casa de Cañitas de Carlos Trejo?

Si alguna vez te has preguntado dónde se encuentra este famoso inmueble, debes saber que está ubicado en el número 51 de la calle Cañitas, en la colonia Popotla, en la capital.

Precisamente de esta dirección surgió el nombre con el que se conoce el caso. Desde entonces, el sitio ha despertado la curiosidad de miles de personas interesadas en descubrir más sobre la leyenda que marcó a toda una generación de aficionados al terror.

Historia de la Casa de Cañitas Foto: Cuartoscuro.com

Película de Cañitas

El impacto del fenómeno fue tal que en 2007 se estrenó una película inspirada en el libro de Carlos Trejo, dirigida por el cineasta Julio César Estrada.

La cinta contó con la participación de actores como Juan Pablo Medina, Angélica Aragón, René Campero, Juan Carlos Colombo y Mariana Ávila, quienes dieron vida a esta historia que pasó de las páginas de un libro a la pantalla grande.

A más de dos décadas de su publicación, Cañitas continúa siendo una de las historias de terror más comentadas en México. Ya sea como una experiencia paranormal o como una leyenda urbana, su misterio sigue despertando inquietud entre lectores, cinéfilos y amantes de lo desconocido.