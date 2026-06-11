AICM se anticipa a posible bloqueo de CNTE; pasan ‘pasajeros con pase de abordar’

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) activó este jueves un operativo extraordinario de seguridad ante la posible presencia de manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en las inmediaciones de las terminales aéreas, en una jornada marcada por el inicio de actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la capital mexicana.

La administración aeroportuaria informó que, como medida preventiva, únicamente podrán ingresar a las terminales los pasajeros que presenten su pase de abordar, además de acompañantes estrictamente necesarios.

AICM alerta por posibles bloqueos en Terminal 1 y Terminal 2

La advertencia ocurre en medio del paro nacional magisterial que la CNTE mantiene desde hace más de diez días y que ha provocado movilizaciones en distintos puntos de la Ciudad de México.

Ante el riesgo de bloqueos en el aeropuerto, el AICM desplegó un operativo conjunto con elementos de la Guardia Nacional, policía capitalina y personal naval para reforzar la seguridad en los accesos de las Terminales 1 y 2.

El AICM desplegó un operativo conjunto con elementos de la Guardia Nacional, policía capitalina. Rogelio Morales Ponce

En la Terminal 1 fueron colocadas dovelas de concreto para blindar algunos ingresos vehiculares y peatonales, una imagen poco habitual en el principal aeropuerto del país y que refleja el nivel de tensión previsto por las autoridades.

Aunque hasta el momento no existe confirmación oficial de un cierre total del aeropuerto, la CNTE ha advertido que podría intensificar sus protestas si considera insuficientes los acuerdos alcanzados con el Gobierno federal en materia laboral y de pensiones.

Restricciones de acceso y recomendaciones para pasajeros

Como parte de las medidas extraordinarias, el AICM pidió a los usuarios llegar con varias horas de anticipación para evitar afectaciones derivadas de cierres viales o complicaciones en el transporte público.

Las autoridades recomendaron:

Presentar obligatoriamente el pase de abordar para ingresar al aeropuerto.

Consultar directamente con la aerolínea el estatus del vuelo.

Mantenerse atentos a los canales oficiales del AICM y autoridades capitalinas.

Anticipar tiempos de traslado mayores a los habituales.

La restricción de acceso busca evitar saturaciones dentro de las terminales y mantener control operativo ante posibles concentraciones de manifestantes.

Metro y Metrobús registran afectaciones por movilizaciones

Las movilizaciones previstas también impactaron el sistema de transporte público que conecta con la zona aeroportuaria.

Autoridades capitalinas contemplaron cierres temporales en las estaciones Oceanía y Pantitlán de la Línea 5 del Metro, mientras que la Línea 4 del Metrobús, que conecta con el aeropuerto, opera con rutas alternas.

El servicio de RTP desde Chapultepec también fue ajustado para responder a los cortes de circulación y operativos de seguridad desplegados en el oriente de la ciudad.

Mundial 2026 y protestas elevan presión sobre la movilidad

La jornada de este 11 de junio concentra dos eventos de alto impacto para la capital mexicana: las movilizaciones de la CNTE y el arranque de actividades vinculadas al Mundial 2026, un evento internacional que coloca a la Ciudad de México bajo atención global.

La combinación de protestas sociales, operativos de seguridad y alta demanda de movilidad ha obligado a las autoridades a reforzar protocolos en puntos estratégicos como el AICM, considerado uno de los centros logísticos más relevantes de América Latina.