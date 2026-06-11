Shakira y el Mundial aplastan en audiencia al Super Bowl de Bad Bunny

La inauguración del Mundial de Norteamérica destrozó los récords de audiencia televisiva a nivel global y opacó las cifras del reciente campeonato de futbol americano. Las principales cadenas televisivas de Estados Unidos y Europa publicaron los primeros reportes de transmisión y confirmaron el triunfo absoluto del certamen balompédico.

El duelo inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica capturó la atención del planeta entero desde la Ciudad de México. El espectáculo musical de apertura, protagonizado por la cantante colombiana Shakira, promedió una asombrosa base de 1,200 millones de espectadores frente a las pantallas internacionales.

Shakira en la inauguración del Mundial de Norteamérica. REUTERS

Los monitoreos de las agencias especializadas detectaron picos de audiencia que rebasaron la barrera de los 1,500 millones de televidentes durante los momentos cumbres del evento. Esta cifra colosal consolidó al torneo de la FIFA como el suceso mediático más grande en la historia de las transmisiones deportivas.

Los números del evento futbolístico superaron por goleada a los registros del Super Bowl LX, celebrado en el mes de febrero. El partido disputado en Santa Clara, California, apenas congregó a 500 millones de espectadores promedio, apenas un tercio de la audiencia total que sintonizó la justa mundialista.

La batalla de los shows musicales

La prensa internacional dirigió las miradas hacia la rivalidad directa entre los artistas estelares de ambas competencias. El talento de la barranquillera demostró un dominio abrumador sobre la presentación del reguetonero Bad Bunny, quien lideró el espectáculo de medio tiempo en el emparrillado estadounidense.

El intérprete puertorriqueño generó un impacto masivo en plataformas de streaming con miles de millones de reproducciones digitales en sus primeras 24 horas. Pese a este abrumador éxito virtual, su espectáculo en vivo alcanzó un pico máximo de apenas 600 millones de espectadores a nivel global.

Bad Bunny cantando en el escenario. REUTERS

El magnetismo de la estrella cafetalera evidenció la inmensa diferencia de escalas entre ambas celebraciones deportivas. La intérprete latina encendió al público del estadio capitalino y retuvo a la colosal audiencia televisiva justo antes del silbatazo inicial del partido entre mexicanos y sudafricanos.

Los analistas de la industria del entretenimiento destacaron la magnitud del triunfo de la colombiana en el recinto azteca. Las métricas comprobaron que el balompié mantiene un reinado indiscutible frente a cualquier otra disciplina cuando se trata de paralizar al mundo entero con una transmisión en directo.

Mercados y alcance intercontinental

La naturaleza de cada torneo determina en gran medida los resultados finales de las audiencias mundiales. La NFL concentra su fuerza casi exclusivamente en el mercado norteamericano, limitando su potencial de crecimiento comercial en regiones como Europa, Asia o Sudamérica.

Por el contrario, los partidos inaugurales de los mundiales poseen un alcance intercontinental inherente al diseño de la competencia. Las selecciones representantes de distintos continentes arrastran a sus propios mercados televisivos y suman millones de televisores encendidos en todas las zonas horarias del planeta.

Shakira cantando junto a Burna Boy. REUTERS

El arranque del certamen de 2026 ratificó esta teoría mediática con el choque entre el representativo de la Concacaf y la escuadra africana. El arrastre popular de la nación anfitriona y el prestigio de la artista invitada formaron una combinación comercial invencible para los registros de las cadenas.

Las televisoras celebran actualmente los resultados históricos obtenidos durante esta primera jornada de actividades en territorio mexicano. Los ejecutivos del mercado publicitario proyectan mantener cifras similares para las fases eliminatorias del torneo intercontinental, dejando definitivamente atrás los números registrados por el deporte de las tacleadas.