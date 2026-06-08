Los mosquitos suelen aparecer con mayor frecuencia durante la temporada de lluvias y los días cálidos. Aunque muchas personas recurren a repelentes o ropa especial para protegerse, existe un factor que pocas veces se toma en cuenta: los aromas que permanecen en la piel.

Diversas investigaciones han encontrado que ciertas fragancias pueden influir en la capacidad de estos insectos para detectar a sus posibles víctimas.

Aromatizante casero para ahuyentar mosquitos: Guía definitiva para un hogar libre de insectos Canva

¿Por qué algunos olores de la piel atraen más a los mosquitos?

Los mosquitos no pican al azar. De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), estos insectos identifican a las personas mediante una combinación de señales, entre ellas el dióxido de carbono que exhalamos, la temperatura corporal y diversas sustancias químicas presentes en la piel.

Los expertos explican que cada persona posee una composición química única. Algunas producen mayores cantidades de ácidos carboxílicos, compuestos naturales presentes en la capa grasa de la piel que pueden resultar especialmente atractivos para ciertas especies de mosquitos.

Investigaciones recientes financiadas por el NIH descubrieron que las personas con mayores concentraciones de estos compuestos reciben más visitas de mosquitos que aquellas con niveles más bajos.

Olores que no debes usar en tu piel si no quieres que te piquen los mosquitos Canva

Los perfumes que podrían convertirte en un blanco para los mosquitos

Si eres fan de los perfumes con notas de rosas, jazmín, gardenias o flores blancas, quizá debas pensarlo dos veces antes de aplicarlos si te encuentras en zonas donde abundan los mosquitos.

Especialistas de la Cleveland Clinic señalan que las fragancias florales intensas pueden atraer a estos insectos porque algunos aromas se asemejan a los que encuentran en las flores de las que obtienen alimento.

Aunque no todos los perfumes generan el mismo efecto, los expertos recomiendan evitar las fragancias excesivamente dulces o florales cuando realizas actividades al aire libre, especialmente al amanecer o al atardecer, momentos en los que los mosquitos suelen mostrar mayor actividad.

Olores que no debes usar en tu piel si no quieres que te piquen los mosquitos Canva

Aromas dulces y frutales que es mejor evitar si hay mosquitos cerca

Los perfumes con notas de vainilla, coco, frutas tropicales, durazno o caramelo también podrían incrementar las probabilidades de atraer mosquitos.

Estudios citados por especialistas en salud han encontrado que algunos productos de higiene personal modifican el olor natural de la piel y generan combinaciones químicas que resultan más llamativas para estos insectos.

La interacción entre el perfume, el sudor y las bacterias presentes en la piel puede producir señales olfativas que los mosquitos detectan con facilidad. Por esta razón, una misma fragancia puede atraer más insectos en unas personas que en otras.

Además de los perfumes, ciertas lociones corporales aromatizadas también podrían aumentar el riesgo de picaduras.

Olores que no debes usar en tu piel si no quieres que te piquen los mosquitos Canva

¿Qué olores ayudan a confundir o alejar a los mosquitos?

Aunque existen numerosos remedios caseros que prometen mantener alejados a los mosquitos, las autoridades sanitarias recomiendan utilizar únicamente productos cuya eficacia haya sido comprobada científicamente.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que los repelentes más efectivos son aquellos registrados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), que contienen ingredientes como DEET, picaridina, IR3535, aceite de eucalipto limón o 2-undecanona.

Los especialistas advierten que algunos aceites esenciales pueden ofrecer cierta protección temporal, pero no sustituyen el uso de repelentes aprobados, especialmente en zonas donde existen enfermedades transmitidas por mosquitos como dengue, zika o chikungunya.

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Otros factores que atraen a los mosquitos además del perfume

El perfume no es el único elemento que influye en la atracción de los mosquitos. El dióxido de carbono que exhalan las personas es una de las señales más importantes para estos insectos.

Una vez que detectan esta sustancia, utilizan el calor corporal y los compuestos químicos de la piel para localizar a su objetivo con mayor precisión.

Asimismo, algunos estudios han encontrado que la ropa de colores oscuros, el sudor, la actividad física intensa y una temperatura corporal elevada pueden aumentar la probabilidad de recibir picaduras.

Los científicos continúan investigando por qué algunas personas parecen ser auténticos imanes para los mosquitos. Sin embargo, la evidencia disponible sugiere que la química natural de la piel tiene una influencia mucho mayor que creencias populares relacionadas con el grupo sanguíneo o el consumo de determinados alimentos.

Olores que no debes usar en tu piel si no quieres que te piquen los mosquitos Canva

¿Cómo reducir el riesgo de picaduras?

Además de evitar perfumes muy dulces, florales o frutales en zonas con alta presencia de mosquitos, los expertos recomiendan:

Utilizar repelentes aprobados por autoridades sanitarias

Vestir ropa de manga larga cuando sea posible

Evitar acumulaciones de agua cerca del hogar

Colocar mosquiteros en puertas y ventanas

Reducir la exposición al aire libre durante los periodos de mayor actividad de los mosquitos

Conocer los factores que atraen a estos insectos puede ayudarte a tomar mejores decisiones al momento de elegir perfumes, lociones o productos de cuidado personal.

Aunque ninguna medida garantiza una protección absoluta, combinar hábitos preventivos con el uso de repelentes adecuados puede marcar una diferencia importante durante la temporada de mosquitos.