¿Cuál es el país más visitado del mundo? Estos son los requisitos a los mexicanos para entrar

¿Sabes cuál es el país más visitado del planeta? En el turismo internacional, hay un rey indiscutible y se trata de un territorio que usualmente nunca deja de ocupar la primera posición; por lo mismo, es fundamental conocer qué piden para entrar, especialmente si eres mexicano.

Pisar las calles empedradas de una ciudad cosmopolita, dejarse envolver por el aroma a mantequilla de una panadería artesanal al amanecer, o contemplar cómo se encienden miles de luces doradas sobre una torre de hierro calado a la orilla de un río, son experiencias que encabezan la lista de deseos de millones de viajeros.

No importa cuántos países intenten competir con campañas publicitarias masivas o infraestructuras futuristas; el trono al país más visitado de la Tierra le pertenece, con una ventaja estadística arrolladora a la República Francesa.

Francia no es solo un territorio geográfico en el mapa de Europa; es una marca aspiracional, un pilar del estilo de vida, la moda de alta costura, el patrimonio histórico y la gastronomía de élite que miles de viajeros quieren experimentar una vez en la vida.

Requisitos para viajar a Francia desde México Canva

Francia: el país más visitado del planeta

Con 102 millones de turistas recibidos, Francia se consolida como el país más visitado del planeta, de acuerdo con Campus France. Superando con márgenes considerables a colosos del sector como España, Estados Unidos, China o Italia.

Uno de los factores clave del éxito francés es su ubicación estratégica y conectividad transcontinental. Situada en el corazón de Europa occidental, Francia actúa como un puente geográfico natural que conecta de forma directa a viajeros de varios otros sitios turísticos importantes.

Su red de transporte ferroviario de alta velocidad (el famoso TGV) permite a un turista desayunar un croissant frente a la Estación de Lyon en París y, escasas tres horas después, encontrarse almorzando mariscos en el puerto viejo de Marsella o paseando por los viñedos históricos de Borgoña.

Más allá de la comodidad logística, el verdadero imán de Francia radica en su diversidad de propuestas turísticas hechas para el estilo de vida de los viajeros. Pocas naciones en el mundo pueden presumir de albergar en sus fronteras más de cuarenta sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, museos de la envergadura artística del Louvre o el Museo de Orsay, y castillos de cuento de hadas como los del Valle del Loira.

Requisitos para viajar a Francia desde México Canva

¿Qué requisitos se piden a los mexicanos para entrar a Francia?

Pasaporte mexicano vigente: pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Sin embargo, las autoridades de la policía de fronteras francesa (PAF) piden que cuente con una vigencia mínima de tres meses más allá de la fecha estimada en la que planeas abandonar el territorio de la Unión Europea. Si tu documento expira antes de ese margen de seguridad, las aerolíneas te negarán el pase de abordar de forma automática en el mostrador del aeropuerto de salida.

pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Sin embargo, las autoridades de la policía de fronteras francesa (PAF) piden que cuente con una más allá de la fecha estimada en la que planeas abandonar el territorio de la Unión Europea. Si tu documento expira antes de ese margen de seguridad, las aerolíneas te negarán el pase de abordar de forma automática en el mostrador del aeropuerto de salida. Sistema de Entradas y Salidas (EES): mecanismo digital que recolecta y registra de forma automatizada los datos biométricos de los ciudadanos de terceros países que viajan exentos de visado, como los mexicanos. Al arribar por primera vez a un aeropuerto francés, los oficiales de migración procederán a escanear tu rostro y tomarán las impresiones dactilares de tus manos.

Documentos extra que pueden pedir a la entrada en Francia:

Boleto aéreo de ida y vuelta con fecha cerrada, situado obligatoriamente dentro del límite máximo de los 90 días permitidos para la estancia de turistas.

Comprobantes de alojamiento.

Si tu plan de viaje contempla hospedarte en la residencia particular de un familiar, un amigo o tu pareja sentimental de nacionalidad francesa o residente legal en el país, tu anfitrión debe acudir personalmente al ayuntamiento ( Mairie ) de su localidad con semanas de anticipación para tramitar un documento oficial timbrado denominado Attestation d'accueil , donde asume la responsabilidad de tu estancia; el documento original debe ser enviado por correo postal físico a México para que lo presentes ante el oficial de migración al momento de tu arribo.

) de su localidad con semanas de anticipación para tramitar un documento oficial timbrado denominado , donde asume la responsabilidad de tu estancia; el documento original debe ser enviado por correo postal físico a México para que lo presentes ante el oficial de migración al momento de tu arribo. Pruebas financieras de solvencia económica.

Seguro médico internacional de viaje con una cobertura mínima total de 30 mil euros.

Requisitos para viajar a Francia desde México Canva

¿Qué pasa con la Autorización ETIAS?

Entrará en vigor en el último trimestre del 2026 y se trata de una autorización electrónica previa de viaje, no una visa. El trámite se realiza de forma 100% digital a través del sitio web oficial de la Unión Europea (travel-europe.europa.eu/etias) o de su app móvil.

Deberás ingresar tus datos personales completos, información del pasaporte vigente, ocupación laboral actual, nivel de estudios y responder un breve cuestionario de seguridad enfocado en antecedentes penales o viajes previos a zonas de conflicto bélico activo.

La solicitud de la autorización ETIAS tiene una tasa oficial estricta de 7 euros (aproximadamente entre 130 y 150 pesos mexicanos, dependiendo del tipo de cambio).

Los viajeros menores de 18 años y los adultos mayores de 70 años están obligados a tramitar el ETIAS, pero se encuentran completamente exentos de pagar la tarifa de los 7 euros.

Una vez que recibes tu ETIAS aprobado en tu correo electrónico, este tendrá una validez de tres años consecutivos o hasta que el pasaporte mexicano asociado expire, lo que ocurra primero en el tiempo.

Francia es el país más visitado del planeta y los requisitos que se les piden a los mexicanos no son muchos, ¿te animas a hacer el viaje?