Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 en CDMX

La inauguración del Mundial 2026 no solo se vivirá dentro del Estadio Ciudad de México. Para quienes no consiguieron boleto, no quieren pagar una entrada o simplemente prefieren ver el primer partido rodeados de otros aficionados, la capital tendrá varios puntos gratuitos con pantallas gigantes, actividades culturales, música, gastronomía y ambiente futbolero.

El Mundial arrancará el jueves 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, un encuentro que marcará el regreso de la Copa del Mundo a territorio mexicano y que convertirá a la Ciudad de México en uno de los principales puntos de reunión para los aficionados.

Además del Zócalo, donde se instalará el FIFA Fan Festival, el Gobierno de la Ciudad de México anunció una red de festivales futboleros en distintos espacios públicos para que la experiencia mundialista no se concentre únicamente en el estadio.

Sedes gratuitas para ver la inauguración del Mundial 2026 en CDMX

La Ciudad de México contará con festivales futboleros gratuitos en espacios públicos de distintas alcaldías. Estos puntos tendrán actividades culturales, deportivas, gastronómicas y transmisión de partidos en pantallas gigantes.

Entre las sedes contempladas para vivir la inauguración y otros partidos del Mundial 2026 se encuentran:

Zócalo de la Ciudad de México

Parque La Bombilla

Parque Tezozómoc

Parque de las Américas

Parque de la Consolación

Deportivo San Mateo

Plaza Garibaldi

Deportivo Leandro Valle

Utopía Meyehualco

Central de Abasto

Unidad Independencia

Deportivo San Francisco Tecoxpa

Deportivo Vivanco

A estas sedes se suman otros espacios anunciados por el Gobierno capitalino, como el Deportivo Hermanos Galeana, Campo Revolución, Parque Cri-Cri, Bosque de Tláhuac, Utopía Deportivo Eduardo Molina y el Deportivo Xochimilco.

De acuerdo con las autoridades, siete sedes funcionarán durante todo el torneo y transmitirán los 104 partidos del Mundial, mientras que otras 11 proyectarán los encuentros de la Selección Mexicana y algunos de los momentos más importantes de la competencia.

El Zócalo será el gran punto de reunión mundialista

El Zócalo capitalino será uno de los lugares más buscados para ver la inauguración del Mundial 2026. Este espacio funcionará como sede del FIFA Fan Festival, la experiencia oficial de la FIFA para reunir a los aficionados fuera de los estadios.

La Plaza de la Constitución tendrá transmisiones en vivo, actividades para visitantes, venta de productos oficiales y una oferta gastronómica para quienes quieran vivir el arranque del torneo en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

Por tratarse de un evento masivo, se recomienda llegar con anticipación, revisar los accesos disponibles y consultar los canales oficiales antes de trasladarse, ya que la operación puede cambiar por aforo, seguridad o cierres viales.

Museo Anahuacalli también tendrá transmisión mundialista

Otra opción para ver el arranque mundialista será el Museo Diego Rivera Anahuacalli, en Coyoacán. El recinto anunció la transmisión del partido México vs Sudáfrica el jueves 11 de junio a las 13:00 horas, en la explanada del museo.

La actividad forma parte de una propuesta que mezcla futbol, cultura y comunidad. El museo abrirá accesos dos horas antes del partido para recibir a los asistentes y crear un ambiente previo al encuentro.

Además de la transmisión, el Anahuacalli ha planteado una experiencia vinculada con el juego de pelota mesoamericano.

El partido México vs. Sudáfrica se transmitirá en la explanada del Museo Anahuacalli el 11 de junio a las 13:00 horas. Cortesía Museo Anahuacalli

GRADA México: una experiencia frente al Ángel de la Independencia

Además de las sedes gratuitas, la Ciudad de México tendrá experiencias privadas para vivir la temporada mundialista. Una de ellas es GRADA, creada por Diageo dentro de Salazar, en el piso 8 de Paseo de la Reforma 333, frente al Ángel de la Independencia.

El espacio fue diseñado como un punto de encuentro para reunirse antes, durante y después de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La propuesta combina coctelería, gastronomía, música, transmisiones y una agenda especial durante aproximadamente cinco semanas.

GRADA arrancará el 11 de junio con una inauguración acompañada de invitados especiales y un after party. Su programación también contempla la transmisión de encuentros y takeovers de bares y restaurantes reconocidos, con la idea de convertir cada partido en una experiencia social alrededor del Mundial.

Creo que lo mágico es no solamente poder disfrutar el partido y todo, pero poder divertirte enfrente del Ángel, a donde sabemos que mucho de la celebración en México también pasa, esa conexión será mágica. Son 30 días que vamos a tener ahí esta casa y con muchos eventos, o sea empezando el 11 de junio.

Grada es un espacio para ver el futbol Especial

También se podrá ver por ViX

Para quienes prefieran ver la inauguración desde casa, ViX ofrece el Pase Mundial 2026, que permite acceder a los 104 partidos del torneo. La plataforma señala que el pase requiere mantener activa una suscripción a ViX Premium durante el periodo de acceso, del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Esta opción puede ser útil para quienes no puedan trasladarse a una sede pública, quieran evitar multitudes o busquen ver otros partidos del calendario mundialista desde dispositivos personales.

ViX, el servicio de streaming en español líder en el mundo, anuncia que pone a disposición de sus suscriptores Premium el paquete “Pase Mundial 2026ˮ, para ver TODOS los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM por 499 pesos, IVA incluido

Restaurantes y bares deben tener cuidado con las transmisiones

Aunque ver el Mundial en restaurantes, bares o cafeterías suele ser una tradición para muchos aficionados, los establecimientos comerciales deben tomar precauciones. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial señaló que los negocios que transmitan partidos del Mundial con fines comerciales necesitan contar con las autorizaciones correspondientes.

Esto aplica especialmente cuando la transmisión se usa como parte de la oferta del negocio, por ejemplo, para atraer clientes, vender alimentos o bebidas durante los partidos, o anunciar funciones especiales. De no contar con licencia, los establecimientos pueden enfrentar sanciones económicas.

El IMPI también aclaró que las multas no alcanzarían los 29 millones de pesos, como se difundió en algunos espacios, aunque sí pueden superar el medio millón de pesos dependiendo del caso.

Por eso, antes de elegir un restaurante o bar para ver la inauguración, conviene revisar si el establecimiento anuncia la transmisión como actividad autorizada o si cuenta con los permisos necesarios para proyectar los partidos al público.

bgpa