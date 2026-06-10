¡Planea tu viaje gratis! 5 apps y páginas gratuitas para organizar tus vacaciones

¡Conoce estas apps y páginas para planear un viaje gratis! Organizar una travesía implica lidiar con una marea interminable de correos electrónicos de confirmación de vuelos, reservas de hotel, listas de recomendaciones, tiktoks y más,, pero ¿qué pasaría si todo eso pudieras resolverlo sin gastar nada?

Olvídate del estrés que genera planear tus vacaciones y transfórmalo en una experiencia agradable; la logística de organizar tus recorridos y actividades puede hacerse solo con un clic o un ‘tap’ tecnológico. https://www.excelsior.com.mx/tecnologia

En vez de hacer todo de forma offline, utiliza estas herramientas que no requieren el desembolso de un solo peso; son plataformas y apps completamente gratuitas diseñadas por y para apasionados del turismo.

Apps y páginas para planear un viaje gratis Canva

5 apps y páginas para planear un viaje 100% gratis

Visit Orlando

Si tu próximo destino vacacional se encuentra en el estado de Florida, la parada obligatoria en tu computadora o celular es Visit Orlando. Esta plataforma, que opera de forma totalmente gratuita como la oficina oficial de turismo del destino, ofrece dos herramientas gratuitas para planificar tu viaje: IA o consulta con un asistente especializado.

A través de la sección “Planea”, los usuarios pueden pedir una consulta individual que les ayude a organizar todo lo necesario para viajar, por medio de citas virtuales por videollamada o chatear en vivo con planificadores de vacaciones expertos y multilingües de carne y hueso.

De igual manera, el uso de la IA también sirve para pedir toda la ayuda posible. ¡Optimiza tus días de visita!

Wanderlog

Si te gusta viajar con un control milimétrico, visual y estructurado de tus jornadas, Wanderlog es la aplicación de planificación de itinerarios mejor calificada de las tiendas digitales (aunque también cuentan con versión web).

Su magia radica en una interfaz limpia que opera bajo una estructura de pantalla dividida: en el lado izquierdo construyes tu agenda paso a paso por horas y días, mientras que en el lado derecho, cada lugar, restaurante u hotel que añades se ancla de forma inmediata y automática sobre un mapa interactivo de Google Maps.

Es una gran opción si viajarás por carretera o si planeas visitar varios sitios en una misma tarde, ya que la app analiza la ubicación geográfica de todos los pines y reordena tu itinerario matemáticamente de la forma más eficiente posible para ahorrarte tiempo y dinero.

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TripIt

Con TripIt, olvídate de perder todo lo importante relacionado con tu viaje; su tecnología funciona para facilitarte la vida de forma sencilla mediante la automatización de datos.

Una vez que realizas una compra o reserva en cualquier aerolínea, plataforma de hospedaje o sitio de recorridos turísticos del mundo, solo debes reenviar ese correo electrónico de confirmación a la dirección electrónica plans@tripit.com.

En cuestión de segundos, los algoritmos informáticos de la aplicación leen el texto, extraen de forma precisa los horarios, números de vuelo, terminales y direcciones, y construyen un itinerario cronológico de tu viaje dentro de la app.

Ya no tienes que organizar nada manualmente; TripIt hace el trabajo pesado por ti, permitiéndote compartir el itinerario final con tus familiares o contactos de emergencia con un solo toque de pantalla.

Polarstep

Polarsteps es una plataforma que se encarga de planear, rastrear y revivir tus viajes de forma completamente automatizada. Una vez que inicias un viaje dentro de la aplicación, el software utiliza el chip de GPS integrado de tu teléfono en segundo plano para registrar tu posición geográfica a lo largo del mapa mundial, consumiendo una cantidad de energía de la batería prácticamente imperceptible y operando de forma 100% offline.

Cada vez que tomas una fotografía con la cámara de tu celular, Polarsteps detecta los metadatos de ubicación de la imagen y la ancla de forma cronológica sobre una línea de tiempo interactiva que tus amigos y familiares pueden seguir en tiempo real desde sus propias casas.

Al finalizar tus vacaciones, la aplicación procesa toda la información recolectada y te ofrece la opción de transformar tu bitácora digital en un libro de viajes impreso de pasta dura listo para presumir.

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Splitwise

Viajar con tu grupo de amigos o con múltiples integrantes de la familia es una de las experiencias más divertidas, pero la convivencia suele tensarse cuando llega el momento de pagar las cuentas. Y, para esos momentos, es que funciona Splitwise.

Evita momentos incómodos o discusiones sobre dinero, con esta app puedes crear un grupo digital específico para el viaje, donde todos los integrantes se unen a través de un código de invitación.

Cada vez que alguien realiza un pago, ingresas el monto total en la aplicación, seleccionas quiénes participaron en ese gasto y especificas si la división se realizará en partes iguales o mediante porcentajes personalizados.

Splitwise registra los datos y, al final del viaje, su algoritmo realiza una compensación cruzada matemática de deudas. La app simplifica todo para que al final solo te diga el dinero que debes (o te deben). Lo mejor: la versión gratuita maneja múltiples divisas internacionales.

Estas apps y páginas para planear un viaje gratis funcionan a la perfección, ¡haz la prueba y disfruta de tus vacaciones ahorrando dinero desde el día 1!