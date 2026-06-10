¿Fan de Disney? Estos rincones mágicos en CDMX conquistarán a niños y adultos

El universo de Disney ha conquistado a generaciones enteras. Sus personajes, historias y canciones han acompañado la infancia de millones de personas, convirtiéndose en parte de sus recuerdos más entrañables.

Si estás buscando un plan diferente para sorprender a tus hijos o simplemente quieres consentir a tu niño interior, en la Ciudad de México existen lugares inspirados en este mundo mágico que te harán sentir dentro de una película.

Desde espacios dedicados a personajes icónicos como Buzz Lightyear hasta cafeterías donde los villanos son los protagonistas, estos sitios prometen una experiencia inolvidable para toda la familia.

Disney Animation Café

Este espacio ofrece una variada propuesta gastronómica ideal para compartir. Encontrarás opciones para todos los gustos, desde tacos y platillos salados hasta deliciosos postres que conquistan a grandes y pequeños.

La experiencia va más allá de la comida. El lugar está ambientado con detalles inspirados en el universo Disney y acompañado por la música de sus películas más queridas, creando una atmósfera llena de nostalgia y magia. Si lo deseas, puedes realizar una reservación previa para asegurar tu visita.

Ubicación: Segundo piso de Liverpool Perisur, Periférico Sur 4690, Jardines del Pedregal de San Ángel, Coyoacán, 04500 Ciudad de México, CDMX.

Magic Érase Una Vez

Este restaurante temático es ideal para disfrutar en familia. Aquí encontrarás un menú pensado para niñas y niños, además de diversos detalles inspirados en los personajes más queridos de Disney.

Entre sus atractivos destacan los platillos y bebidas temáticas, así como un área de juegos con tina de pelotas para que los pequeños se diviertan mientras los adultos disfrutan del momento.

Ubicación: Escandón I Sección, Miguel Hidalgo, 11800 Ciudad de México, CDMX.

La Soda del Mal

Los villanos también tienen su encanto, y este emblemático lugar es prueba de ello. Inspirado en los personajes más icónicos del lado oscuro de Disney, ofrece una experiencia diferente y llena de originalidad.

Su menú incluye bebidas temáticas y opciones de comida inspiradas en estos inolvidables antagonistas. Además, cada rincón está diseñado para que los visitantes puedan tomarse fotografías dignas de compartir en redes sociales.

Ubicación: Jesús María 42, Centro Histórico, Centro, Cuauhtémoc, 06060 Ciudad de México, CDMX.

Si estás en busca de lugares con temática de Disney en la CDMX, estas opciones son perfectas para vivir una experiencia diferente. Ya sea que quieras compartir un momento especial con tus hijos o revivir la ilusión de tu infancia, estos espacios te permitirán reconectar con la magia, la fantasía y los personajes que marcaron generaciones.