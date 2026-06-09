¿Quién es Frank Rubio? El astronauta latino a la conquista lunar en Artemis III

Después de una exitosa misión de la NASA en Artemis II, llegó el turno de pensar en la tercera parte. Para ello, se anunciaron los afortunados que estarán llegando a la luna y entre ellos, ¡hay presencia hispana! Conoce a Frank Rubio, el astronauta latino que estará en Artemis III.

Francisco Carlos Rubio es un nombre que pasará a los libros de Historia, aunque no es la primera vez que se escucha entre aquellos que han estado al pendiente del espacio y sus estudios.

El astronauta orgullosamente latino, de origen salvadoreño, ha completado récords en la Estación Espacial Internacional y podemos verlo en videos informativos de la NASA dedicados al público en español.

Ahora formará parte de la misión Artemis III, una prueba en la órbita terrestre, diseñada para evaluar los sistemas de acoplamiento y las tecnologías que garantizarán el éxito de los descensos posteriores en la Luna.

Misión Artemis III NASA

¿Quién es Frank Rubio, el astronauta de origen salvadoreño de Artemis III?

Francisco Carlos "Frank" Rubio nació en Los Ángeles, California, pero su corazón y sus raíces siempre han estado profundamente ligados a Miami, Florida, ciudad que considera su verdadero hogar, y a El Salvador, la tierra de su madre.

Ingresó a la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point, donde se graduó en 1998 con una licenciatura en Relaciones Internacionales. Como miembro del equipo de paracaidismo, Rubio se convirtió en un consumado maestro de salto, acumulando más de 650 descensos en caída libre.

Se convirtió en piloto de helicópteros UH-60 Black Hawk para el Ejército de los Estados Unidos. Al mando de estas imponentes aeronaves, acumuló más de 1,100 horas de vuelo, incluyendo más de 600 horas en misiones de combate de alto riesgo.

En el año 2010, obtuvo su doctorado en Medicina por la Universidad de los Servicios Uniformados de las Ciencias de la Salud en Bethesda, Maryland. Rubio se desempeñó como médico familiar certificado y cirujano de vuelo en el ejército, llegando a ser cirujano de batallón para el 3er Batallón del 10º Grupo de Fuerzas Especiales (Boínas Verdes) en Fort Carson, Colorado.

Frank Rubio, astronauta latino de misión Artemis III NASA

Frank Rubio y su carrera en el espacio

Su especialidad como cirujano, piloto y estratega militar llamó la atención de la NASA, que seleccionó a Frank Rubio en junio de 2017 como parte de su grupo de candidatos a astronauta.

En septiembre de 2022, Rubio se dirigió a la Estación Espacial Internacional (EEI) para lo que originalmente debía ser una misión rutinaria de seis meses. Sin embargo, el espacio siempre tiene sorpresas.

Una micro-meteorito o un fragmento de basura espacial impactó el radiador de la nave que debía traerlo de regreso, provocando una fuga de refrigerante que obligó a la NASA y a la agencia rusa Roscosmos a prolongar su estadía por motivos de seguridad mientras preparaban un vehículo de rescate.

Frank Rubio asumió el reto y, cuando finalmente regresó a la Tierra en septiembre de 2023, había permanecido en órbita un total de 371 días consecutivos, estableciendo el récord absoluto de la estancia más larga en el espacio para un astronauta estadounidense.

Durante este maratón, Rubio completó 5,963 vueltas alrededor de nuestro planeta, recorriendo una distancia superior a los 250 millones de kilómetros.

Además, realizó tres caminatas espaciales que sumaron más de 21 horas de trabajo en el vacío del espacio exterior, enfrentándose a temperaturas extremas y a la rigidez de los trajes espaciales para instalar nuevos paneles solares en la EEI.

Misión Artemis III NASA

Frank Rubio y el orgullo latino a la conquista en Artemis III

La NASA anunció a los cuatro integrantes de la misión Artemis III, programada para llevarse a cabo a finales de 2027. Entre ellos, se dio la sorpresa cuando fue presentado Frank Rubio, el astronauta que llevará a todo el pueblo latino de viaje hacia la Luna.

El resto de la tripulación está integrada por:

Randy Bresnik (Comandante): un experimentado coronel retirado de la Infantería de Marina de Estados Unidos. y antiguo piloto de pruebas que ya sabe lo que es comandar la Estación Espacial Internacional y pilotar transbordadores espaciales.

(Comandante): un experimentado coronel retirado de la Infantería de Marina de Estados Unidos. y antiguo piloto de pruebas que ya sabe lo que es comandar la Estación Espacial Internacional y pilotar transbordadores espaciales. Andre Douglas (Especialista de Misión): ingeniero y astronauta de la NASA que se une al equipo aportando conocimiento en sistemas tecnológicos avanzados. Era uno e los suplentes de la misión Artemis II.

(Especialista de Misión): ingeniero y astronauta de la NASA que se une al equipo aportando conocimiento en sistemas tecnológicos avanzados. Era uno e los suplentes de la misión Artemis II. Luca Parmitano (Piloto): astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) y coronel de la Fuerza Aérea Italiana, ha sido comandante de la EE. II.

La tarea de la tripulación de Artemis III es ejecutar las primeras maniobras operativas, de aproximación y acoplamiento con las versiones de prueba de los Sistemas de Aterrizaje Humano (HLS) desarrollados por las empresas privadas Blue Origin y SpaceX.

Los datos recopilados por el equipo de astronautas durante estos dos días de acoplamiento directo mitigarán drásticamente los riesgos de la subsiguiente misión, Artemis IV, la cual sí tiene planificado llevar de manera efectiva a los seres humanos de regreso al Polo Sur de la Luna en 2028.

Frank Rubio será el astronauta latino que estará en Artemis III, llevando consigo a toda la comunidad hispana cuando la misión despegue rumbo a la Luna.