¿Tu casa siempre tiene polvo? Estas plantas podrían ayudarte más de lo que imaginas

El polvo parece un visitante permanente en el hogar: incluso después de limpiar, vuelve a acumularse sobre muebles, pisos y aparatos electrónicos. Además de afectar la apariencia de los espacios, puede causar molestias en personas con alergias o sensibilidad respiratoria.

Aunque la limpieza continúa siendo la herramienta más eficaz para combatirlo, algunas plantas de interior pueden convertirse en aliadas para reducir parte de las partículas que circulan en el ambiente. Descubre cuáles son estas especies y por qué pueden ayudarte a mantener tu hogar con menos polvo.

Plantas que te ayudan reducir el polvo Canva

¿Por qué algunas plantas ayudan a reducir el polvo dentro de casa?

El polvo doméstico está formado por fibras textiles, polen, restos microscópicos de piel, tierra y otros residuos que ingresan desde el exterior o se generan dentro del hogar.

Especialistas en jardinería señalan que las plantas con hojas grandes o abundantes pueden funcionar como una especie de "captador natural" de partículas. Estas quedan adheridas a la superficie foliar en lugar de permanecer suspendidas en el ambiente.

La explicación está en sus hojas. Algunas especies cuentan con superficies amplias, cerosas o con abundante follaje donde se depositan partículas suspendidas en el aire. Esto ayuda a reducir el tiempo que el polvo permanece flotando dentro de las habitaciones.

Sin embargo, los expertos también aclaran que las plantas no deben considerarse sustitutos de los purificadores de aire ni de una ventilación adecuada. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) indica que la forma más efectiva de mejorar la calidad del aire interior consiste en controlar las fuentes de contaminación, ventilar los espacios y utilizar sistemas de filtración cuando sea necesario.

Plantas que ayudan a reducir el polvo en casa Canva

Las mejores plantas que atrapan polvo en sus hojas y mejoran el ambiente

1. Poto o pothos (Epipremnum aureum)

Es una de las plantas más populares para interiores debido a su resistencia y facilidad de cuidado. Sus hojas brillantes ofrecen una amplia superficie donde pueden depositarse partículas de polvo.

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2. Planta araña (Chlorophytum comosum)

También conocida como mala madre, produce una gran cantidad de hojas largas y arqueadas que aumentan el área de contacto con el aire.

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3. Lengua de suegra (Sansevieria trifasciata)

Sus hojas rígidas y verticales facilitan la acumulación de partículas sobre la superficie. Además, es una de las plantas más resistentes para quienes tienen poca experiencia en jardinería.

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4. Lirio de la paz (Spathiphyllum)

Esta especie destaca por sus hojas anchas y brillantes, capaces de retener polvo de forma natural. También suele aparecer en listados relacionados con la calidad del aire interior.

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5. Ficus elástica o árbol del caucho

Sus hojas grandes y cerosas actúan como superficies ideales para la acumulación de partículas. Cuanto mayor es la planta, más área ofrece para captar polvo.

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¿Las plantas realmente limpian el aire? Lo que dice la ciencia

La idea de que las plantas purifican el aire se popularizó gracias al estudio conocido como NASA Clean Air Study. Esta investigación observó que ciertas especies podían reducir compuestos químicos en cámaras cerradas y controladas.

No obstante, investigaciones posteriores encontraron que esos resultados no pueden trasladarse directamente a una vivienda común. Un análisis publicado en el Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology concluyó que la capacidad de las plantas para eliminar contaminantes del aire en hogares reales es mucho menor de lo que suele creerse.

Esto no significa que las plantas no sean útiles. Los expertos explican que aportan beneficios estéticos, psicológicos y ambientales, además de servir como superficies donde se depositan partículas de polvo. Sin embargo, para mejorar significativamente la calidad del aire siguen siendo fundamentales la ventilación y la filtración.

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¿Dónde colocar estas plantas para que capturen más polvo en el hogar?

La ubicación influye en su eficacia. Los especialistas recomiendan colocarlas en áreas donde exista circulación de aire, como salas de estar, pasillos, cerca de ventanas o en zonas próximas a las entradas.

También es recomendable distribuir varias plantas en distintas habitaciones en lugar de concentrarlas en un solo espacio. Esto permite aumentar la superficie disponible para interceptar partículas.

Un aspecto que suele pasar desapercibido es la limpieza de las hojas. Cuando una capa de polvo cubre la planta, esta pierde capacidad para realizar adecuadamente la fotosíntesis y deja de captar nuevas partículas. Por ello, conviene limpiar periódicamente las hojas con un paño húmedo o agua tibia, según el tipo de especie.

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Otros trucos para reducir el polvo en casa además de usar plantas

Las plantas pueden complementar una estrategia de limpieza, pero no reemplazarla. Los especialistas recomiendan:

Utilizar paños de microfibra para limpiar superficies

Aspirar alfombras y tapicerías con frecuencia

Cambiar periódicamente los filtros del aire acondicionado

Mantener ventiladas las habitaciones

Reducir la acumulación de objetos que almacenan polvo

Cepillar y limpiar regularmente a las mascotas

La EPA también señala que la ventilación y los sistemas de filtración continúan siendo las medidas más eficaces para reducir contaminantes y partículas dentro del hogar.

Incorporar plantas de interior puede aportar más que un toque decorativo a los espacios. Además de embellecer el hogar, algunas especies ayudan a retener parte del polvo que circula en el ambiente.

Combinadas con hábitos de limpieza y una buena ventilación, pueden convertirse en un complemento práctico para quienes buscan mantener una casa más cómoda y agradable.