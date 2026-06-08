La panda gigante Xin Xin está de fiesta. El emblemático ejemplar del Centro de Conservación de la Vida Silvestre de Chapultepec celebrará su cumpleaños número 36 con una actividad especial que busca acercar al público a la conservación de la fauna: una exposición de cartas ilustradas dedicadas a la última panda gigante que habita en Latinoamérica.

La convocatoria, denominada "Xin Xin me inspira", invita a niños, jóvenes y adultos a expresar mediante dibujos, mensajes y creaciones artísticas el cariño que sienten por uno de los animales más emblemáticos de la conservación en México.

Xin Xin cumple 36 años: conoce cómo enviar tu carta al panda gigante de Chapultepec Sedema

¿Quién es Xin Xin y por qué su cumpleaños 36 es un acontecimiento histórico?

Xin Xin nació el 1 de julio de 1990 en Chapultepec y forma parte de una historia única en el mundo de la conservación animal. Es descendiente de los pandas gigantes Pe Pe y Ying Ying, ejemplares que llegaron a México desde China en 1975 como símbolo de amistad entre ambas naciones.

Su caso resulta excepcional porque ha superado ampliamente la esperanza de vida promedio de los pandas gigantes en estado silvestre, que suele oscilar entre 15 y 20 años.

Gracias a los cuidados veterinarios especializados y a los programas de bienestar animal implementados en Chapultepec, Xin Xin se ha convertido en una de las pandas gigantes más longevas bajo cuidado profesional.

Además, es la última panda gigante que vive en América Latina y una de las pocas en el mundo que no forma parte del actual sistema internacional de préstamo de pandas administrado por China, debido a que nació en territorio mexicano antes de que entraran en vigor dichas disposiciones.

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¿Qué deberá tener la carta a Xin Xin para participar en la exposición de Chapultepec?

Como parte de las celebraciones por su cumpleaños, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México lanzó la convocatoria "Xin Xin me inspira", una iniciativa que busca reunir mensajes y obras artísticas creadas por admiradores de todas las edades.

Los participantes deberán elaborar una carta ilustrada en una hoja de opalina tamaño carta. La técnica es libre, por lo que pueden utilizar materiales como lápices de colores, acuarelas, plumones, collage o ilustración digital impresa.

El objetivo consiste en plasmar la importancia que Xin Xin tiene para la conservación de la fauna y el vínculo emocional que ha construido con generaciones de visitantes que han acudido al Bosque de Chapultepec.

Las obras seleccionadas formarán parte de una exposición especial que se instalará en el museo ubicado en la antigua estación del trenecito, dentro del Centro de Conservación de la Vida Silvestre de Chapultepec.

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Requisitos y fechas para participar en la convocatoria “Xin Xin me inspira”

La convocatoria contempla dos categorías: infantil, para menores de 18 años, y adultos, para personas de 18 años en adelante.

Entre los requisitos principales se encuentra incluir en la parte frontal de la obra el nombre completo del participante, su edad y el título de la creación. En la parte posterior deberán colocarse datos de contacto, como correo electrónico y número telefónico.

En el caso de menores de edad, también será necesario agregar la información de la madre, padre o tutor.

Los organizadores informaron que únicamente se aceptará una obra por participante. Asimismo, la convocatoria señala que no se aceptarán trabajos generados mediante inteligencia artificial. Además, la entrega deberá realizarse únicamente en copia a color, ya que las obras originales no serán recibidas.

La convocatoria busca fomentar la creatividad, la educación ambiental y el interés por la conservación de especies emblemáticas como el panda gigante.

Los trabajos serán recibidos del 2 al 21 de junio de 2026, de martes a jueves en la Biblioteca del Centro de Conservación de la Vida Silvestre de Chapultepec, de 11:00 a 13:00 horas, o en el Auditorio del mismo centro los sábados y domingos en el mismo horario.

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Los premios que recibirán las mejores cartas dedicadas a Xin Xin

Además de formar parte de una exposición abierta al público, las mejores propuestas recibirán reconocimientos especiales.

De acuerdo con los organizadores, los tres primeros lugares de cada categoría obtendrán diplomas, libros y cortesías para participar en diversas actividades.

Los ganadores también serán reconocidos durante una ceremonia especial que se llevará a cabo el 27 de junio de 2026, como parte de los festejos por el cumpleaños de Xin Xin.

Esta iniciativa pretende fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y los programas de conservación que se desarrollan en la capital del país.

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Xin Xin, la última panda gigante de Latinoamérica y símbolo de conservación en México

Durante más de tres décadas, Xin Xin se ha convertido en uno de los animales más representativos de la Ciudad de México y en un símbolo de los esfuerzos de conservación impulsados por especialistas mexicanos.

Su longevidad refleja el trabajo realizado por médicos veterinarios, biólogos y cuidadores que han dedicado años a garantizar su bienestar.

Asimismo, su presencia mantiene vivo el legado del programa de reproducción de pandas gigantes desarrollado en Chapultepec, considerado uno de los más exitosos fuera de China.

Miles de visitantes acuden cada año al zoológico para conocerla. Gracias a ello, Xin Xin continúa inspirando iniciativas educativas que promueven el respeto por la biodiversidad y la protección de las especies amenazadas.

Más allá de la celebración, la convocatoria representa una oportunidad para que niños y adultos se acerquen a la importancia de proteger la vida silvestre. A través de una carta, los participantes podrán rendir homenaje a un ejemplar que se ha convertido en parte de la historia de Chapultepec y en un referente de conservación para México y América Latina.