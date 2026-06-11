No hay dudas: este es el mejor desinfectante de manos en México

Mantener las manos limpias es una de las medidas más efectivas para prevenir enfermedades. Durante los últimos años, los desinfectantes de manos cobraron gran relevancia y muchos consumidores comenzaron a buscar cuál es el mejor producto disponible en el mercado.

Sin embargo, es importante señalar que Profeco no ha publicado un estudio reciente que establezca una marca específica como el mejor desinfectante de manos o gel antibacterial. Lo que sí ha realizado es la verificación de productos comercializados en México para detectar posibles riesgos sanitarios.

De acuerdo con Profeco, el aspecto más importante al elegir un desinfectante de manos es que contenga una concentración adecuada de alcohol y que cumpla con la información declarada en su etiquetado. La institución también ha alertado sobre productos que pueden generar confusión o realizar afirmaciones sin sustento comprobable.

¿El mejor desinfectante de manos?

La característica más relevante en un desinfectante de manos es su contenido de alcohol. Organismos de salud y las recomendaciones difundidas por Profeco señalan que los productos con alrededor de 60% a 70% de alcohol son los más adecuados para reducir microorganismos cuando no es posible lavarse las manos con agua y jabón.

Además, es recomendable revisar que el producto indique claramente sus ingredientes, fabricante, lote y contenido neto. Una elección informada ayuda a evitar productos de procedencia dudosa o aquellos que no ofrecen evidencia sobre su eficacia. Profeco también ha participado en investigaciones relacionadas con la presencia de metanol en algunos sanitizantes, una sustancia que puede representar riesgos para la salud.

Marcas conocidas con buena reputación

Entre las marcas más reconocidas por los consumidores se encuentran Purell, Escudo, Dettol y Dial, cuyos productos suelen formularse con concentraciones de alcohol acordes con las recomendaciones sanitarias. Aunque Profeco no ha declarado a ninguna de ellas como la mejor del mercado, son opciones que suelen encontrarse en establecimientos formales y cuentan con amplia presencia comercial.

También existen alternativas nacionales que cumplen con los requisitos de etiquetado y contenido alcohólico exigidos por las autoridades. Una buena práctica consiste en verificar que el desinfectante de manos especifique claramente el porcentaje de alcohol y evitar aquellos que prometan beneficios extraordinarios sin respaldo técnico.

Otro punto importante es recordar que Profeco y especialistas en salud coinciden en que el lavado de manos con agua y jabón sigue siendo la medida más eficaz para la higiene cotidiana. El desinfectante de manos funciona principalmente como una alternativa cuando no se dispone de agua y jabón.

No existe un desinfectante de manos que haya sido catalogado oficialmente por Profeco como el mejor. La recomendación de Profeco es optar por productos con una concentración adecuada de alcohol, información clara en la etiqueta y procedencia confiable.

Más que enfocarse en una sola marca, la clave está en elegir un producto seguro, verificar sus ingredientes y adquirirlo en comercios establecidos para garantizar una protección adecuada.