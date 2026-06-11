CNTE advierte que 'reventará' el Mundial; estas son las manifestaciones HOY jueves 11 en CDMX

Luego que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que no llegó a un acuerdo con el Gobierno Federal, reiteró que continuará con sus marchas HOY 11 de junio, en el inicio del Mundial de Futbol en la Ciudad de México.

A horas del inicio del Mundial

La coordinadora señaló que los contingentes se reunirán a partir de las 8:00 am en el Metro Tasqueña a la altura de la terminal del sur.

No podrás usar el Tren Ligero...

Personas que NO cuentan con boleto o acreditación para llegar al Estadio Ciudad de México no pueden subirse al Tren Ligero, les están dando la alternativa de utilizar unidades de RTP.

A horas del inicio del Mundial

Se sabe que para el Mundial 2026, los cierres en Coapa/Santa Úrsula, es decir alrededor del Estadio Azteca van a ser muy estrictos. El operativo "Última Milla" aplica para los 5 partidos que habrá en el Estadio Ciudad de México, incluyendo la inauguración del 11 de junio de 2026.

Toma esto en cuenta...

Cierres viales Mundial 2026

Todo el polígono de Santa Úrsula Coapa queda blindado

Calzada de Tlalpan - desde Viaducto hasta Periférico

Circuito Azteca - completo, con vallas metálicas

Anillo Periférico - tramos a la altura del estadio

Avenidas Acoxpa, Santa Úrsula, del Imán

Calles secundarias: San Alejandro, Santo Tomás, Las Flores, Santa Úrsula, San Pascasio, Coscomate, Luis Murillo, Xomali

Horarios:

Inauguración 11 junio: cierres desde 12 horas antes del partido.

Quién puede entrar

Solo con acreditación: residentes, comerciantes y proveedores previamente identificados.

Hay vecinos de Santa Úrsula Coapa han reportado que aun con INE les cuesta entrar por Circuito Azteca, Acoxpa o Tlalpan. Las únicas calles que suelen dejar libres son Buenavista, Textitlán y Las Flores.

Cómo llegar si eres aficionado

No hay estacionamiento en el estadio

Park & Ride $500 redondo: Dejas el auto en estacionamientos remotos y RTP te lleva. Rutas desde: Auditorio, Plaza Carso, Santa Fe, Six Flags, Parque Ecológico Xochimilco

Transporte público: Metro, Metrobús y Tren Ligero con horario extendido. La estación "Estadio" del Tren Ligero no dará servicio

Taxis/apps: Solo llegan al perímetro. Te bajan en Viaducto Tlalpan, Renato Leduc o Paseo Acoxpa

Alternativas si solo vas de paso

Si no vas al estadio, evita toda la zona. Usa: División del Norte, Miguel Ángel de Quevedo, Insurgentes Sur, Periférico o Canal de Miramontes.