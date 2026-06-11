Karely Ruiz se someterá a una reducción de busto; pide buenas vibras a sus seguidores

La influencer Karely Ruiz anunció que se someterá a una cirugía para reducir el tamaño de su busto. La noticia la compartió a través de varias historias publicadas en su cuenta de Instagram.

Karely abordó el tema con humor y explicó a sus seguidores las razones que la llevaron a tomar esta decisión:

Me voy despidiendo de estas, ya no van a ser así de grandotas. Voy a tener unos limoncitos para ahora sí poder boxear bien y ganar”, comentó entre risas.

La creadora de contenido bromeó al señalar que el tamaño de su busto le dificulta algunas actividades físicas.

Foto: Instagram karelyruiz

Me pesan cuando estoy boxeando”, comentó. Además, explicó que el procedimiento también le permitirá tener un aspecto más firme.

Entre bromas, señaló que ya estaba cansada de los comentarios que aseguran que su busto “le llega al ombligo”.

Foto: Instagram karelyruiz

Reconoce que siente nervios:

Karely confesó que siente temor por la cirugía, ya que sabe que el proceso de recuperación podría ser doloroso. Sin embargo, recordó que anteriormente ha enfrentado otros procedimientos médicos.

La influencer mencionó que ya ha pasado por experiencias como liposucciones y el parto, por lo que espera afrontar esta nueva intervención de la mejor manera.

Foto: Instagram karelyruiz

Pide apoyo a sus seguidores:

Antes de someterse a la operación, Karely Ruiz pidió a sus seguidores que le enviaran buenas vibras durante el proceso.

Explica los motivos de su decisión:

Karely dejó claro que la decisión fue tomada por ella misma y que no le preocupa la opinión de los demás, pues está acostumbrada a recibir comentarios sobre su apariencia.

Finalmente, confesó que desde hace tiempo ya no se sentía cómoda consigo misma y que, aunque sabe que existen problemas más graves, decidió dejar de posponer la cirugía para sentirse mejor y continuar con sus actividades con mayor confianza.