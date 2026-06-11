Alejandro Fernández lanza emotivo mensaje tras entonar el Himno en el Mundial

El cantante Alejandro Fernández entonó las estrofas del Himno Nacional Mexicano durante la magna inauguración del Mundial de Norteamérica. El intérprete tapatío engalanó la ceremonia protocolaria previa al duelo entre la Selección Mexicana y su similar de Sudáfrica sobre el césped del Estadio Ciudad de México.

La escuadra nacional dominó el encuentro de apertura y derrotó al equipo africano con un marcador definitivo de 2-0 frente a miles de aficionados. Al finalizar el partido, el artista acudió a su cuenta oficial de Instagram y compartió un mensaje para celebrar su histórica participación en la justa deportiva.

Alejandro Fernández en la inauguración del Mundial. REUTERS

'El Potrillo' liberó la tensión acumulada tras su presentación y plasmó sus sentimientos en una extensa publicación digital. El exponente de la música ranchera confesó la inmensa responsabilidad que recayó sobre sus hombros al tomar el micrófono en el centro de la cancha frente a la mirada atenta de todo el planeta.

Las reacciones de sus fanáticos inundaron de inmediato la sección de comentarios en sus redes sociales personales. Los usuarios aplaudieron la impecable ejecución vocal del artista y celebraron el ambiente festivo que detonó su presencia en el coloso capitalino instantes antes del ansiado silbatazo inicial.

El orgullo de una dinastía musical

El artista tapatío afirmó en sus plataformas digitales que nació con dos grandes bendiciones absolutas en la vida. El intérprete subrayó el profundo honor de nacer como mexicano y de pertenecer a la dinastía Fernández, un apellido ligado intrínsecamente a las tradiciones culturales de todo el país.

El vocalista repasó mentalmente sus múltiples giras internacionales a lo largo de su prolífica trayectoria profesional. Fernández relató cómo logró pisar escenarios majestuosos alrededor del globo terráqueo y llevó la música regional a rincones lejanos que solo imaginaba durante su etapa infantil.

Alejandro Fernández cantando. Captura de pantalla

El ídolo de la música vernácula puntualizó que los eventos de escala global funcionan como un recordatorio directo sobre los orígenes personales. El cantante rememoró su niñez rodeada por el entorno del balompié, las rivalidades deportivas habituales y las inolvidables tardes familiares frente a la pantalla del televisor.

La pasión por el futbol consolidó un vínculo indestructible entre el artista y los millones de compatriotas que presenciaron el espectáculo. El músico reconoció el poder unificador del deporte y la fuerza colectiva que surge naturalmente cuando se trata de apoyar incondicionalmente a la escuadra azteca.

Los nervios frente al mundo entero

El intérprete sorprendió a sus seguidores al revelar un alto nivel de nerviosismo justo antes de iniciar su participación mundialista. El artista aclaró la enorme diferencia entre ofrecer un concierto comercial ordinario y salir al terreno de juego con el enorme peso de representar a toda una nación.

El nerviosismo desapareció en cuanto el cantante proyectó las primeras notas del símbolo patrio hacia las gradas del imponente inmueble. La multitud acompañó a una sola voz al charro mexicano y creó una atmósfera electrizante que impulsó a los once jugadores locales hacia la victoria.

El mensaje digital del ídolo musical culminó con un profundo y sincero agradecimiento a los organizadores del magno evento. El exponente tapatío valoró la oportunidad de sumar esta experiencia única e irrepetible al largo historial de presentaciones masivas que conforman su currículum.

Para finalizar la publicación, el cantante mandó un beso simbólico hasta el cielo, en una clara dedicatoria y homenaje a la memoria de su fallecido padre. El texto concluyó con un enérgico y eufórico llamado de apoyo que replicaba la alegría del triunfo obtenido en la cancha: "¡Vamos México!".