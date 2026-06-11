Ni te imaginas a qué equipos de fútbol apoyan estos reyes y príncipes

La fiebre del fútbol ya se vive en todo el planeta con el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un torneo histórico que por primera vez tiene tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. Durante más de un mes, 48 selecciones disputarán 104 partidos en busca del trofeo más codiciado del deporte.

Pero la pasión por el balón también ha conquistado a reyes, reinas, príncipes y princesas de distintas monarquías del mundo, quienes no dudan en mostrar su apoyo a sus selecciones nacionales e incluso a clubes específicos.

¿Cuál es el equipo del príncipe William?

Pocos miembros de la realeza viven el fútbol con tanta intensidad como William, príncipe de Gales. Además de ser presidente de la Football Association, es un apasionado seguidor del Aston Villa.

El príncipe William es uno de los royals más aficionados al fútbol y seguidor del Aston Villa. | Grosby

Su afición es tan conocida que frecuentemente se le ve en las gradas de Villa Park y ha transmitido ese entusiasmo a sus hijos. El príncipe George ha acompañado a su padre en varios encuentros y ambos han celebrado goles y victorias del equipo de Birmingham.

Durante la Eurocopa femenina de 2025, William volvió a demostrar su cercanía con el deporte al asistir junto a la princesa Charlotte a la final entre Inglaterra y España, protagonizando una de las imágenes más comentadas del torneo.

¿Cuál era el equipo favorito de la reina Isabel?

Aunque oficialmente la reina Isabel II mantuvo una postura neutral frente a los equipos de la Premier League, goal.com señala que fuentes cercanas la vinculaban con el West Ham en los años 60. Asimismo, tras recibir al entrenador Arsène Wenger en el castillo de Buckingham en 2007, la monarca también mostró simpatía por el Arsenal.

La Reina Isabel II nunca quiso hacer público su equipo favorito. Instagram @jetapets

¿Cuál es el equipo del rey Felipe?

En España, el gran representante de la pasión futbolera es Felipe VI. Aunque como jefe de Estado suele apoyar públicamente a la selección nacional, es bien sabido que su corazón pertenece al Atlético de Madrid.

A lo largo de los años ha sido captado celebrando goles, sufriendo derrotas y asistiendo a partidos importantes del conjunto colchonero. También estuvo presente durante la época dorada de la selección española, cuando conquistó las Eurocopas de 2008 y 2012, además del Mundial de 2010.

Felipe VI combina su apoyo a la selección española con su conocida afición por el Atlético de Madrid. AFP

Para esta Copa Mundial 2026, el monarca incluso participó en materiales promocionales de la selección española y tiene previsto acompañar al equipo en algunos encuentros.

¿A qué equipo de fútbol apoyan los Royals?

La reina Máxima

La historia de Máxima de los Países Bajos es peculiar. Nacida en Argentina, creció alentando a la Albiceleste, pero tras convertirse en reina de los Países Bajos desarrolló una enorme cercanía con la selección neerlandesa.

Según ha contado su esposo, el rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos, existe una regla familiar: cuando Argentina y Países Bajos se enfrentan, Máxima apoya al país donde reina. En cualquier otro escenario, no oculta su cariño por la selección argentina.

El rey Federico X de Dinamarca

El rey Federico X de Dinamarca es probablemente uno de los monarcas más apasionados por el fútbol en Europa. Mucho antes de ascender al trono, era habitual verlo en las tribunas alentando a la selección danesa.

Federico X de Dinamarca ha convertido su pasión por el fútbol en una tradición familiar. Archivo

Durante la Eurocopa de 2024 llamó la atención por vivir los partidos con auténtica emoción y por compartir esa afición con sus hijos.

Por su parte, la reina emérita Margarita II de Dinamarca también ha enviado mensajes públicos de apoyo en las grandes competiciones internacionales.

El rey Harald V de Noruega

Después de casi tres décadas de ausencia, la selección de Noruega vuelve a disputar una Copa del Mundo, motivo suficiente para entusiasmar a la familia real noruega.

El rey Harald V de Noruega participó incluso en el anuncio oficial de la convocatoria nacional, una muestra de respaldo que fue celebrada por los aficionados del país escandinavo.

Harald V celebró el regreso de Noruega a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia. Redes

Jordania

Uno de los momentos más emotivos rumbo al Mundial fue la clasificación de Jordania, que disputará por primera vez una Copa del Mundo.

La noticia fue celebrada efusivamente por Rania de Jordania y Abdalá II de Jordania, quienes compartieron mensajes de orgullo nacional tras concretarse el histórico boleto mundialista.

Bélgica

La familia real belga tampoco se queda atrás. Los reyes Felipe de Bélgica y Matilde de Bélgica suelen acompañar a la selección nacional en los torneos más importantes.

Su apoyo es tan visible que durante el Mundial de Qatar 2022 el rey apareció en un video motivacional junto al entonces seleccionador Roberto Martínez para enviar un mensaje de aliento a los llamados “Diablos Rojos”.

El fútbol ha demostrado ser uno de esos pocos lenguajes universales capaces de unir a personas de todos los ámbitos, incluidos a la realeza.