La genial (y arriesgada) estrategia que salvó a Prada y la hizo multimillonaria

Hoy es una de las casas de moda más influyentes del planeta, pero hubo un momento en que Prada estuvo lejos de ser el gigante del lujo que conocemos. De hecho, la firma italiana logró reinventarse gracias a una decisión que muchos consideraron una locura: convertir un material barato y utilitario en un símbolo de estatus global.

¿Qué origen tiene la marca Prada?

La historia de Prada comienza en 1913, cuando Mario Prada fundó junto a su hermano Martino una exclusiva tienda de artículos de cuero en la elegante Galleria Vittorio Emanuele II de Milán. La marca rápidamente conquistó a la aristocracia europea gracias a sus baúles, maletas y accesorios elaborados con materiales de alta calidad.

La firma obtuvo el reconocimiento como proveedora oficial de la Casa Real de Italia. IG

El prestigio de la firma creció tanto que en 1919 recibió el reconocimiento como proveedora oficial de la Casa Real italiana, un honor que todavía forma parte de la identidad visual de la marca a través de su emblemático logo triangular.

Sin embargo, décadas después, Prada enfrentó un desafío inesperado. Aunque mantenía una sólida reputación, la empresa parecía atrapada en el pasado y corría el riesgo de quedar rezagada frente a las nuevas tendencias del mercado. Fue entonces cuando apareció la figura que cambiaría para siempre el destino de la compañía: Miuccia Prada.

Miuccia Prada, la mujer que cambió las reglas de la moda

La nieta del fundador no era la típica heredera de una firma de lujo. Había estudiado Ciencias Políticas, participó activamente en movimientos sociales y tenía una visión muy distinta sobre la moda. Para ella, la ropa era una herramienta cultural y una forma de expresar ideas.

Miuccia Prada transformó el rumbo de la empresa al asumir la dirección creativa en 1978. IG

En 1978 tomó el control creativo de la empresa y comenzó a trabajar junto al empresario Patrizio Bertelli, quien más tarde se convertiría en su esposo. La combinación resultó perfecta: mientras Bertelli impulsaba la expansión comercial, Miuccia revolucionaba la propuesta estética de la marca. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en 1984.

Así fue como Prada revolucionó la industria del lujo

Mientras el resto de las firmas de lujo apostaban por pieles exóticas, adornos llamativos y logotipos gigantes, Miuccia tomó una decisión que parecía completamente absurda para la época: lanzar una mochila confeccionada en nylon negro.

El material, conocido como "Vela", era utilizado originalmente para aplicaciones industriales y náuticas. No tenía el glamour de la seda ni el prestigio del cuero. Sin embargo, Prada decidió convertirlo en el protagonista de un accesorio de lujo.

El éxito del nylon redefinió el concepto de exclusividad en la industria fashion. IG

La apuesta era enorme y el riesgo también. ¿Quién pagaría una fortuna por una mochila hecha con un tejido asociado a objetos funcionales y no al lujo? La respuesta sorprendió a toda la industria.

La mochila de nylon se convirtió en un fenómeno global y redefinió por completo la idea de exclusividad. Prada demostró que el verdadero lujo no dependía únicamente de materiales costosos, sino del diseño, la innovación y la visión detrás de una pieza.

Aquella creación marcó el nacimiento de lo que muchos expertos llaman "lujo intelectual", una nueva forma de entender la moda donde la sofisticación no era necesariamente ostentosa.

Cómo Prada convirtió un material común en un símbolo de estatus

El éxito permitió a Prada expandirse rápidamente. En 1989 presentó su primera colección femenina de prêt-à-porter y consolidó una estética que rompía con todos los estándares tradicionales de belleza.

Prada impulsó la tendencia del llamado “lujo intelectual” con propuestas poco convencionales. Captura de pantalla

Colores apagados, siluetas inesperadas y combinaciones aparentemente imposibles dieron origen al famoso concepto "ugly chic", que transformó para siempre las pasarelas.

La década de los noventa confirmó el fenómeno. La firma lanzó nuevas líneas, entre ellas Miu Miu, bautizada con el apodo familiar de Miuccia, y continuó explorando territorios creativos que otras marcas consideraban demasiado arriesgados.

Con el paso del tiempo, Prada dejó de ser únicamente una marca de moda para convertirse en un referente cultural. La creación de la Fundación Prada, sus colaboraciones con artistas contemporáneos y la incorporación del diseñador Raf Simons como codirector creativo en 2020 fortalecieron aún más su influencia.

La creación de Miu Miu y otras líneas fortaleció la expansión global de la marca. IG

Curiosamente, el material que salvó a la empresa en los años ochenta sigue siendo protagonista. Hoy, la firma apuesta por el proyecto Re-Nylon, una iniciativa que utiliza nylon regenerado obtenido a partir de residuos plásticos reciclados.

Más de un siglo después de su fundación, Prada sigue demostrando que las ideas más revolucionarias suelen nacer precisamente cuando alguien se atreve a desafiar las reglas.