¿Qué hacer si te niegan la visa? Este es el tiempo de espera para volver a tramitarla

Cuando ya elegiste tu destino turístico en Estados Unidos, solo falta completar un trámite: la visa americana. Pero, ¿qué hacer si te la niegan? ¿Puedes volver a solicitar el trámite? Te contamos el paso a seguir si recibiste un rechazo.

Después de llenar formularios extensos, organizar carpetas con estados de cuenta, constancias laborales y programar una cita con meses de anticipación, pasaste a la entrevista en el consulado y el agente migratorio te negó la visa.

¡Que no cunda el pánico! Si recibiste el aviso ahí mismo que notifica que la solicitud ha sido rechazada, tómalo como un bache administrativo que puede superarse con la estrategia correcta.

Sigue esta guía para conocer qué hacer si te niegan la visa americana y diseñar un plan de revancha infalible.

Qué hacer si te niegan la visa americana Canva

Visa americana rechazada: ¿qué significan las distintas secciones?

El primer error que cometen las personas tras sufrir la negativa de su trámite es guardar el documento de rechazo en el fondo de un cajón sin leerlo con detenimiento, o asumir que la decisión fue tomada por un capricho del oficial consular de turno.

Sin embargo, cada vez que un oficial niega un visado, está legalmente obligado a fundamentar su decisión basándose en una sección específica de la ley, la cual queda impresa en la hoja informativa que te entregan junto con tu pasaporte devuelto.

El código numérico que aparece en tu hoja indica qué fue exactamente lo que falló en tu solicitud de la visa y hacia dónde debes enfocar tus esfuerzos para la próxima postulación.

Sección 214(b)

Este código significa que no convenciste al oficial consular de que tienes suficientes lazos económicos, familiares y sociales en tu país de origen como para obligarte a regresar al término de tus vacaciones.

Las razones comunes detrás de una negativa por 214(b) suelen ser situaciones de transición en la vida del solicitante, tales como encontrarse desempleado o en un trabajo informal reciente, ser un estudiante universitario con ingresos económicos bajos, carecer de propiedades o bienes inmuebles a tu nombre, o tener familiares directos que residen actualmente en Estados Unidos en una situación migratoria irregular.

Este rechazo no es permanente; solo significa: "vuelve a postularte cuando tu situación de estabilidad económica o laboral haya mejorado o se consolide".

Sección 221(g)

Este código establece que el oficial consular no pudo tomar una decisión definitiva sobre tu visado debido a que la solicitud se encuentra incompleta o requiere de una verificación de datos adicional por parte de las agencias de seguridad gubernamentales.

En la mayoría de los escenarios de la sección 221(g), la hoja te indicará detalladamente qué documento adicional debes presentar para destrabar tu caso. El trámite también puede entrar en lo que el Departamento de Estado denomina un "proceso administrativo", un periodo de investigación donde revisan tus antecedentes profesionales o académicos (especialmente si trabajas en áreas científicas o de alta tecnología).

Si recibes este documento, no debes iniciar una solicitud desde cero ni pagar una nueva tarifa; basta con seguir las instrucciones al pie de la letra para enviar los documentos requeridos a través del sistema de mensajería oficial del consulado para que tu caso sea reevaluado.

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¿En cuánto tiempo puedes volver a solicitar el trámite de visa?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración y el Departamento de Estado de los Estados Unidos no establecen ningún periodo de espera obligatorio en sus reglamentos oficiales para las personas rechazadas bajo la sección 214(b).

Teóricamente, un ciudadano podría salir de la embajada tras un rechazo, ingresar al portal web esa misma tarde, llenar un nuevo formulario DS-160, realizar el pago de la tarifa correspondiente de visado y agendar la cita más cercana disponible en el calendario del sistema.

Sin embargo, aplicar de forma apresurada en las semanas posteriores a una negativa es la receta perfecta para ganarse un segundo rechazo consecutivo.

Si te presentas exactamente con el mismo empleo, el mismo salario, el mismo nivel de ahorros bancarios y el mismo estado civil, el oficial asumirá de forma automática que estás desesperado por ingresar a la Unión Americana, lo que reforzará la presunción de que tienes la intención de quedarte a vivir allá, procediendo a estampar una nueva negativa en tu expediente.

El lapso de tiempo idóneo para volver a intentar el proceso de conseguir la visa americana no se mide en días o meses del calendario, sino en la acumulación de cambios significativos y demostrables en tu biografía personal y profesional.

Por ejemplo, haber cumplido al menos un año de antigüedad continua en un nuevo empleo con mejores ingresos comprobables; haber concluido una carrera universitaria e incorporarte al mercado profesional formal, iniciar estudios de posgrado. Adquirir un bien inmueble inscrito en el registro público de la propiedad a tu nombre, contraer matrimonio civil formal o tener hijos nacidos en tu país de origen.

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Errores más comunes que te niegan el visado:

Delegar el llenado del formulario digital DS-160 en manos de terceras personas sin supervisar cada dato introducido en el sistema web: recuerda que el oficial pasa más del 80% del tiempo de tu entrevista analizando los datos algorítmicos que arroja tu solicitud, utilizando las preguntas verbales únicamente para verificar que no estés mintiendo.

Si inventas datos como un salario superior, trabajos inexistentes, omitir que tienes familiares directos residiendo en ciudades norteamericanas, el sistema de inteligencia de datos de la embajada detectará la discrepancia de forma inmediata.

El nerviosismo extremo es interpretado como un síntoma de ocultamiento de información o de intenciones dudosas en territorio extranjero, así que cuidado.

No necesitas ofrecer explicaciones excesivas, detalladas e historias de vida largas que el cónsul no te ha solicitado. Si el oficial te pregunta de forma directa, responde de la misma forma.

Si te rechazaron la visa americana, ¡no es el fin del mundo! Analiza con cabeza fría los errores cometidos y vuélvelo a intentar cuando tengas todos los requerimientos listos.