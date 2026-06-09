¿Dónde jugar mini golf en la CDMX? El nuevo hotspot de entretenimiento

La Ciudad de México continúa ampliando su oferta de experiencias para quienes buscan planes distintos sin salir de la capital. En medio de una creciente demanda por espacios que combinen entretenimiento, gastronomía y convivencia, surge una propuesta que está captando la atención de familias, grupos de amigos y parejas: HoleOut, un concepto que lleva el mini golf a un nuevo nivel.

Ubicado en Bosques de las Lomas, este espacio ha logrado posicionarse como una alternativa para quienes desean escapar de las opciones tradicionales y disfrutar de una experiencia integral. Más allá de una simple actividad recreativa, HoleOut apuesta por crear momentos memorables en un ambiente diseñado para la diversión y la interacción social.

Una experiencia de mini golf diferente en la CDMX

Lo que distingue a HoleOut es la manera en que transforma una actividad clásica en una experiencia inmersiva. El recorrido cuenta con 18 hoyos temáticos, cada uno con desafíos distintos que invitan a competir de forma amistosa mientras los participantes avanzan por escenarios diseñados para sorprender.

La incorporación de tecnología también juega un papel importante. Gracias a su sistema SmartBall, los jugadores pueden concentrarse completamente en la experiencia sin preocuparse por registrar puntuaciones o contabilizar tiros. El sistema realiza el seguimiento automático del desempeño de cada participante, aportando dinamismo y facilitando la interacción entre los asistentes.

Esta combinación de entretenimiento y tecnología responde a una tendencia cada vez más visible en las grandes ciudades: la búsqueda de experiencias que mezclen innovación, diversión y convivencia en un mismo lugar.

Mini golf

Gastronomía y mixología para completar la experiencia

Uno de los mayores atractivos de HoleOut es que la experiencia no termina al finalizar la partida. Su propuesta gastronómica fue diseñada para complementar la visita con opciones que se adaptan tanto a quienes buscan compartir botanas como a quienes desean disfrutar una comida completa.

La carta incluye desde esquites reinventados y diferentes acompañamientos hasta alternativas como hamburguesas, tacos, pizzas, ensaladas, alitas y boneless. Además, incorpora opciones vegetarianas que amplían la variedad para distintos estilos de consumo.

La experiencia se complementa con una oferta de mixología que incluye cócteles individuales, bebidas premium y opciones para compartir. El resultado es un espacio donde el entretenimiento y la gastronomía conviven de manera natural, convirtiéndose en una opción ideal para una salida casual, una celebración especial o una cita diferente.

En una ciudad que constantemente busca nuevas formas de entretenimiento, HoleOut se posiciona como uno de los lugares que mejor entiende las nuevas preferencias del público: experiencias completas, tecnológicas y diseñadas para compartir. Para quienes se preguntan dónde jugar mini golf en la CDMX, este nuevo hotspot ofrece mucho más que una partida; propone una forma distinta de disfrutar la ciudad.