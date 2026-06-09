¿Por qué los hombres suelen alejarse durante una discusión? Esto dicen los expertos

Las diferencias en la manera de enfrentar los conflictos de pareja han sido objeto de diversos estudios psicológicos. Uno de los comportamientos que más dudas genera es cuando una persona, especialmente los hombres, opta por guardar silencio o tomar distancia en medio de una discusión.

Lejos de interpretarse siempre como indiferencia o falta de interés, especialistas señalan que este comportamiento puede estar relacionado con la forma en que algunas personas procesan el estrés emocional.

Una reacción vinculada al estrés:

Investigaciones del Gottman Institute indican que durante los conflictos de pareja es frecuente que muchos hombres experimenten una intensa respuesta fisiológica. El aumento del ritmo cardíaco, la presión arterial y la sensación de saturación emocional pueden dificultar que continúen participando activamente en una conversación.

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Ante este escenario, alejarse momentáneamente o intentar finalizar la discusión puede convertirse en un mecanismo para recuperar el equilibrio emocional antes de retomar el diálogo.

El patrón de “buscar y retirarse”:

Dentro de la psicología de las relaciones existe un fenómeno conocido como "demand-withdraw", que describe una dinámica frecuente entre parejas. Mientras una persona siente la necesidad de resolver el problema de inmediato, la otra requiere tiempo y espacio para procesar sus emociones.

Cuando ambas necesidades no se comprenden adecuadamente, pueden surgir malentendidos que terminan aumentando la tensión en lugar de resolverla.

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Cuando el espacio es saludable:

Tomarse un tiempo para reflexionar no necesariamente representa un problema dentro de una relación. Los especialistas explican que el espacio saludable implica comunicación clara, explicando la necesidad de una pausa y estableciendo la intención de retomar la conversación más adelante.

Esta diferencia es fundamental, ya que permite que ambos miembros de la pareja comprendan lo que está ocurriendo y evita sentimientos de abandono o incertidumbre.

El retraimiento emocional y sus distintas formas:

Los expertos señalan que el distanciamiento emocional puede manifestarse de diversas maneras. En algunos casos surge como una respuesta temporal ante la sobrecarga emocional; en otros, puede convertirse en una conducta recurrente que dificulta la conexión entre ambos miembros de la pareja.

También existen situaciones en las que el silencio se utiliza como una forma de control o castigo, mientras que en los casos más complejos puede reflejar un alejamiento emocional.

Comprender antes de juzgar:

Especialistas coinciden que suelen existir emociones difíciles de gestionar, experiencias previas, miedo al conflicto o altos niveles de estrés. Por ello, comprender el origen de estas conductas puede ayudar a las parejas a construir formas mejor comunicación.

Reconocer las necesidades emocionales de cada persona y fomentar espacios seguros para el diálogo puede marcar la diferencia entre un conflicto que fortalece la relación y uno que aumenta la distancia entre ambos.

Buscar apoyo psicológico puede ser una herramienta valiosa para comprender mejor las emociones, mejorar la comunicación y desarrollar estrategias más saludables para enfrentar los conflictos.