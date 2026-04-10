“Dale un abrazo a papá”: el mensaje que hizo llorar a Maribel Guardia

El recuerdo de Julián Figueroa sigue más vivo que nunca en su familia, y a tres años de su partida, un emotivo mensaje logró tocar el corazón de miles… incluida su madre, Maribel Guardia, quien no pudo contener las lágrimas.

El pasado 9 de abril se cumplió un nuevo aniversario luctuoso del joven cantante y como era de esperarse, las redes sociales se llenaron de recuerdos, fotografías y mensajes dedicados a su memoria, pero uno en particular destacó por su sensibilidad y profundidad.

Hermana de José Julián le dedica emotivo mensaje

La autora de ese mensaje fue Zarelea Figueroa, media hermana del cantante e hija también del legendario Joan Sebastian. A través de su cuenta de Instagram, Zarelea compartió una serie de fotografías acompañadas de un texto profundamente emotivo en el que recordó a Julián con palabras que resonaron entre miles de seguidores.

Hace tres años me dejaste… pero hoy entiendo que no te fuiste, solo te mudaste a lo más sagrado de mi alma”, escribió.

Zarelea Figueroa compartió un emotivo mensaje en Instagram. IG zareleafigueroa

Reflejando el proceso de duelo que ha atravesado desde la inesperada muerte del artista, quien falleció a los 27 años a causa de un infarto agudo al miocardio. Sin embargo, hubo una frase que destacó por encima de todas y que terminó por tocar fibras muy sensibles:

Dale un abrazo a papá”.

Maribel Guardia confesó que el texto la hizo llorar. IG zareleafigueroa

Esta línea, dedicada también a la memoria de Joan Sebastian, provocó una oleada de reacciones en redes sociales y, especialmente, en Maribel Guardia, madre de Julián, quien confesó que el mensaje la hizo llorar.

La familia Figueroa recuerda a José Julián

El mensaje de Zarelea no solo recordó a Julián, sino también al vínculo familiar que los unía. En sus palabras, dejó ver la conexión espiritual que siente con su hermano, así como el agradecimiento por haber compartido parte de su vida juntos.

Este dolor significa que te amé, te tuve y te viví”, escribió, en una reflexión que muchos usuarios consideraron profundamente humana y sincera.

Zarelea recordó con amor a su hermano y a Joan Sebastian. IG zareleafigueroa

La publicación no tardó en llenarse de comentarios de apoyo, tanto de fans como de figuras públicas, quienes enviaron mensajes de cariño a la familia Figueroa. Entre ellos, también destacó el mensaje de José Manuel Figueroa, quien recordó a su hermano con una fotografía juntos y palabras sobre lo difícil que es aceptar la ausencia de alguien querido.

Maribel Guardia habla del aniversario de José Julián

La actriz, quien ha sido muy abierta sobre el dolor que ha significado perder a su único hijo, también compartió un breve pero desgarrador mensaje en sus redes:

Tres años… sin aire, sin ilusión, sin tu luz, sin ti”. Sus palabras reflejan el vacío que dejó la partida de Julián, una herida que, con el paso del tiempo, no ha dejado de doler.

La actriz también rindió homenaje a su hijo en redes sociales. IG zareleafigueroa

A lo largo de estos años, Maribel Guardia ha encontrado distintas formas de mantener viva la memoria de su hijo. Desde homenajes públicos hasta gestos personales, como el tatuaje que recientemente se hizo con la imagen de uno de los ojos de Julián, la actriz ha demostrado que su amor trasciende cualquier ausencia física.

La muerte de Julián Figueroa no solo marcó a su familia, sino también a sus seguidores, quienes aún lo recuerdan por su talento y carisma. A pesar de que han pasado tres años, su partida sigue siendo un tema sensible dentro del mundo del espectáculo, especialmente por la juventud del cantante y las circunstancias inesperadas de su fallecimiento.

Además, tras su muerte, la familia ha enfrentado momentos complicados, incluyendo diferencias públicas relacionadas con temas legales y personales. Sin embargo, en fechas como esta, el enfoque vuelve a ser el mismo: honrar su memoria y mantener vivo su legado.

En medio del dolor, la familia Figueroa continúa encontrando consuelo en los recuerdos y en el cariño del público. Porque, como lo dejó claro Zarelea, hay ausencias que, aunque duelan, nunca dejan de estar presentes en el alma.